Invecchiare bene. Consigli per la salute e il benessere per gli uomini over 40

Molti uomini iniziano a notare cambiamenti nel loro corpo, livelli di energia, accumulo di grasso, calo della massa muscolare soprattutto a partire dai 40 anni. Sebbene un certo ‘calo delle prestazioni’ generalizzato sia da considerarsi una cosa naturale con l’avanzare dell’età, ci sono molte cose che si possono fare per invecchiare bene, ritardare la comparsa dei problemi legati all’età, e mantenersi in salute anche quando gli anni passano. Ecco alcuni consigli che ogni uomo, soprattutto chi ha già superato i 40 anni, dovrebbe sempre tenere sempre bene a mente.

Rimani attivo

L’esercizio fisico è una delle cose più utili che gli uomini over 40 possono fare per la loro salute. Puntate ad almeno 3 ore di attività moderata a settimana per mantenere il sistema cardiovascolare, muscoli tonici e ossa forti. Alternate gli allenamenti con una combinazione di allenamenti per la forza e allenamenti cardio. Anche yoga e stretching sono attività molto utili per la flessibilità.

Segui una dieta nutriente

Le esigenze alimentari cambiano con l’età. Concentratevi nell’assicurarvi abbastanza proteine per mantenere la massa muscolare, fibre per favorire la digestione, calcio e vitamina D per la salute delle ossa e antiossidanti da frutta, verdura e grassi sani per proteggere le cellule. Limitate sodio, zuccheri aggiunti e cibi lavorati. Rimanete sempre bene idratati.

Fai regolari check up

È fondamentale sottoporsi alle visite di controllo raccomandate con l’avanzare dell’età. Programma controlli annuali. Fate esami del sangue per controllare colesterolo, glicemia e altri valori. Siate diligenti con gli screening per il cancro. Diagnosticare precocemente eventuali condizioni le rende più facili da trattare.

Impara a gestire lo stress

Lo stress non trattato ha un impatto mentale e fisico. Ritagliatevi del tempo per attività rilassanti come leggere, fare esercizio, meditare o coltivare un hobby. Ponetevi dei limiti e non sforzatevi eccessivamente. Se vi sentite cronicamente stressati, parlatene con il vostro medico.

Cerca di dormire a sufficienza

Cercate di dormire almeno 7-8 ore a notte. La mancanza di sonno aumenta il rischio di molte malattie. Aiuta il sonno limitando l’uso di cellulari o computer prima di andare a letto ed evitando alcol (o almeno facendo il possibile per limitarlo).

Rimani socialmente attivo

L’isolamento sociale può avere un impatto negativo sulla salute. Coltivate le relazioni con familiari e amici. Sentirsi connessi dà anche una spinta positiva all’umore.

Invecchiare bene richiede molta dedizione e anche un po’ di fortuna (che non guasta mai). Ma seguendo sane abitudini salutari, facendo prevenzione medica e rimanendo attivi, anche chi ha superato i 40 può continuare a vivere e a sentirsi giovane e pieno di energia.