Quanto spesso dovremmo lavare i nostri jeans?

Tutti hanno almeno un paio di jeans nell’armadio, sono un capo basic per eccellenza, su questo siamo d’accordo. Ma quando si tratta di lavarli, c’è molta confusione su quanto spesso farlo, come farlo e come far asciugare correttamente i jeans. Alcuni sostengono che i jeans debbano essere lavati regolarmente, mentre altre consigliano di lavarli il meno possibile per mantenerli belli. Approfondiamo l’argomento.

Quante volte lavarli?

Innanzitutto, una linea guida generale degli esperti: il consiglio è di lavare i jeans ogni tre o dieci volte che li indossi. Questa è una stima approssimativa. Tra tre o dieci volte puoi decidere tu. Come seguire questa regola dipende da diversi fattori come le preferenze personali, il modo in cui porti i jeans e il clima in cui vivi. Ma se ti attieni ad un intervallo tra i tre e i dieci utilizzi, otterrai un buon compromesso tra igiene e conservazione dei jeans.

Lava i nuovi jeans separatamente, la prima volta

Per evitare che i colori sbavino, si consiglia di lavare i nuovi jeans separatamente la prima volta. Questo non è tanto nell’interesse dei tuoi nuovi jeans, ma piuttosto degli altri capi d’abbigliamento nella lavatrice. Non vorrai che si tingano di blu. Inoltre, lava sempre i jeans al rovescio.

Non lavarli mai?

Alcuni marchi di jeans addirittura consigliano di non lavare mai i jeans. In questo modo sarai sicuro che i tuoi jeans manterranno il loro aspetto originale. Tuttavia, dovrai prendertene cura con molta attenzione, trattare eventuali macchie separatamente e appendere regolarmente i jeans all’aria aperta.

Valuta l’aspetto e l’odore

Se i tuoi jeans hanno ancora un aspetto buono e non hanno strani odori dopo una giornata di utilizzo, puoi indossarli ancora una volta prima di lavarli. Questo approccio aiuta a prolungare il tempo tra i lavaggi e previene un’usura eccessiva del tessuto. Quindi non fare affidamento solo sul numero di volte che hai indossato i jeans, ma valuta le condizioni dei jeans stessi.

Affronta immediatamente le macchie e lo sporco

Se noti macchie o sporco sui tuoi jeans, è segno che è il momento di lavarli. Tratta immediatamente le macchie con un detergente specifico o tamponale delicatamente con acqua fredda e un detergente delicato, in modo da evitare che si fissino nel tessuto e diventino più difficili da rimuovere successivamente. In questo modo eviterai di dover strofinare energicamente o di creare differenze di colore.

Lavali in presenza di sporco visibile o cattivo odore

Quando i tuoi jeans sono visibilmente sporchi o diffondono un odore sgradevole, non puoi più evitarlo ed è il momento di lavarli. Si tratta sempre di trovare un equilibrio tra l’uso e la frequenza di lavaggio, poiché lavarli troppo spesso può causare un’usura più rapida. Se indossi molto spesso i jeans, valuta l’opzione di acquistare più paia dello stesso modello e alternarli.

Scegli la temperatura giusta

La temperatura dell’acqua di lavaggio può influire sull’odore dei jeans dopo il lavaggio. L’acqua calda può rimuovere eventuali odori residui, mentre temperature più basse possono aiutare a conservare l’odore del detersivo, ma non puliranno in modo così approfondito come vorresti. L’acqua calda può anche influire sull’intensità del colore; una temperatura più bassa è più sicura. Anche qui devi bilanciare attentamente le cose.

Lascia asciugare i jeans all’aria

Per evitare eventuali danni causati dall’asciugatrice, è meglio far asciugare i jeans all’aria. Evita la luce solare diretta, poiché può causare sbiadimento e danni al tessuto. Se devi assolutamente usare l’asciugatrice, non mettere i jeans insieme a capi che possono formare pelucchi.

Attenzione che non si restringano

Temperature elevate possono causare il restringimento dei jeans. Se i tuoi jeans si sono ristretti, puoi metterli in ammollo per un po’ in acqua tiepida con balsamo per capelli o shampoo per bambini per ripristinare la taglia originale. Questo metodo può anche aiutare a ripristinare la vestibilità. Altrimenti, non ti rimane che indossare i jeans e sederti in una vasca da bagno (sempre con shampoo per bambini) o sotto la doccia e allungare i jeans bagnati muovendoti (senza cadere) :-)

Lava i jeans delicati a mano

Puoi considerare di lavare a mano i jeans più delicati. E, inoltre… non preoccuparti troppo dell’usura perché i segni di usura possono dare carattere ai tuoi jeans. Secondo noi, è più importante che i jeans siano puliti e non abbiano odori sgradevoli.

