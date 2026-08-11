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ADVERSUS | MODA | LGN Primavera estate 2027: un’estate fredda tra desiderio e ambiguità

LGN Primavera estate 2027: un’estate fredda tra desiderio e ambiguità

LGN SS27 parte da Twin Peaks per raccontare un’estate fredda tra sensualità, mistero, sartoria e un’elegante mascolinità.

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LGN collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of LGN
LGN collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of LGN

La collezione LGN SS27 è nata da Twin Peaks. Non come riferimento, ma come sensazione. Un’estate fredda. Nebbiosa. Un’eleganza che mette a disagio. Il punto di partenza è stato il fascino dell’eleganza inquietante del protagonista, Dale Cooper, insieme affascinante e perturbante. Come nella serie TV, le silhouette sono costruite attorno a dei personaggi: un detective, una cameriera, un adolescente ribelle, una femme fatale. Archetipi, tutti misteriosi e pericolosi, che si incrociano. Cinture e stivali in pelle di Harley-Davidson portano nella collezione un senso ruvido di ribellione e libertà.

LGN collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of LGN
LGN collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of LGN

Questa stagione, LGN continua la sua esplorazione del desiderio attraverso un guardaroba più quotidiano, più fluido e più istintivo. I completi sono sempre destrutturati, mentre le giacche prendono il centro della scena, realizzate in gessato, cotone cerato e grain de poudre.

LGN collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of LGN
LGN collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of LGN

Raso, piume di struzzo e tessuti trasparenti compaiono a piccoli tocchi, come ricordi sfumati della lingerie vintage. Il pointelle, un tradizionale jersey di cotone originariamente realizzato per la lingerie femminile, viene reinterpretato per i tank top. La sensualità non è mai evidente. Vive in una scollatura, in un tessuto, in un atteggiamento. L’iconico spacco di LGN viene reinterpretato attraverso la stratificazione, nei doppio tank top e negli abiti.

LGN collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of LGN
LGN collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of LGN

Nero, avorio, sabbia e muschio attingono in egual misura all’abbigliamento outdoor, al rosa pallido della camiceria stereotipicamente “maschile” e ai marroni complessi della palette di Francis Bacon. Ispirate a una cravatta vintage, le righe bianche su fondo nero si moltiplicano: applicate a una polo, sviluppate su una camicia, sui boxer oppure stampate sul jersey per i costumi da bagno.

LGN collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of LGN
LGN collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of LGN

Nati da una camicia acquistata a Londra, i quadri in stile outdoor in cotone e seta vengono trasformati in camicie e boxer, mentre il vichy compare su uno short da bagno bianco e nero.

LGN collezione primavera estate 2027 - Photo courtesy of LGN
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LGN collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of LGN

Più quotidiana, ma ancora profondamente sensuale, questa collezione continua l’esplorazione di LGN di una mascolinità elegante in cui il desiderio non è mai diretto, sospesa da qualche parte tra una festa e un funerale.

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