LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2026 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Louis Vuitton  sfilata Uomo Primavera-Estate 2026

Etro collezione donna primavera estate 2026 - Photo courtesy of Etro

ETRO FLUX: un’estate 2026 in stato di grazia psichedelica

Paul Smith Primavera Estate 2026 - Photo courtesy of Paul Smith

Paul Smith primavera estate 2026

MM6 Maison Margiela Primavera Estate 2026 - Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

MM6 Maison Margiela Primavera Estate 2026

ADVERSUS | MODA | IM MEN Primavera Estate 2027: la collezione In Praise of Bamboo Shadows

IM MEN Primavera Estate 2027: la collezione In Praise of Bamboo Shadows

Con Spring Summer 2027, In Praise of Bamboo Shadows, IM MEN trasforma la delicata bellezza delle ombre del bambù in una collezione

Foto dell'autore
ADVERSUS
Pubblicato il
IM MEN Primavera Estate 2027 - Photo courtesy of Issey Miyake
IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Con Spring Summer 2027, In Praise of Bamboo Shadows, IM MEN trasforma la delicata bellezza delle ombre del bambù in una collezione dove luce, movimento e silhouette stratificate diventano il filo conduttore del racconto. Presentata il 25 giugno 2026 presso Césure, spazio culturale nel 5° arrondissement di Parigi, la collezione esplora il modo in cui ombre fugaci, trasparenze e texture possano prendere forma attraverso l’abbigliamento.

IM MEN Primavera Estate 2027 - Photo courtesy of Issey Miyake
IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

L’ispirazione nasce dalle arti decorative dell’Asia orientale dedicate ai motivi del bambù, scoperte durante una visita al Musée des Arts Décoratifs di Parigi. I paesaggi di foreste avvolte dalla nebbia dipinti con la tecnica dell’inchiostro e i raffinati motivi creati dagli stencil di carta utilizzati nella tintura katazome dei kimono diventano il punto di partenza di una collezione che traduce la loro atmosfera enigmatica e la loro eleganza discreta in un linguaggio contemporaneo.

IM MEN Primavera Estate 2027 - Photo courtesy of Issey Miyake
IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Anche la scenografia riflette questa visione. Un paesaggio immaginario fatto di bambù nero e ombre, attraversato da veli trasparenti e figure sfocate, crea un ambiente in continua trasformazione, dove profondità e movimento accompagnano l’intera presentazione. La stessa idea di stratificazione si ritrova nelle silhouette e nella costruzione dei capi.

IM MEN Primavera Estate 2027 - Photo courtesy of Issey Miyake
IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Lungo tutta la collezione, IM MEN unisce tecniche artigianali giapponesi e materiali innovativi. Le stampe ispirate alle ombre del bambù vengono realizzate con la tecnica di tintura ironaki su tessuti in fibre di bambù e cotone biologico, mentre nylon leggerissimo, denim tinto a mano, jacquard tridimensionali e lavorazioni plissé interpretano la struttura, il ritmo e le forme naturali del bambù. Le silhouette alternano volumi avvolgenti, linee morbide e costruzioni drappeggiate, mettendo in risalto movimento, profondità e leggerezza.

IM MEN Primavera Estate 2027 - Photo courtesy of Issey Miyake
IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Anche gli accessori proseguono questo racconto. La CHIMAKI LEATHER BAG si ispira al tradizionale chimaki, avvolto nelle foglie di bambù, mentre SORTIE VEILED, sviluppata all’interno del progetto ISSEY MIYAKE FOOT in collaborazione con ASICS, racchiude gli elementi strutturali della sneaker sotto un unico strato continuo di tessuto. Il risultato mantiene il comfort e la libertà di movimento di una scarpa sportiva, inserendosi con naturalezza nella quotidianità.

IM MEN Primavera Estate 2027 - Photo courtesy of Issey Miyake
IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Con In Praise of Bamboo Shadows, IM MEN dimostra come un fenomeno naturale tanto effimero quanto poetico possa trasformarsi in una vera visione creativa. Ombre, texture e movimento diventano gli elementi di una collezione che fonde ispirazione tradizionale e ricerca contemporanea con un’eleganza essenziale e in costante evoluzione.

IM MEN Primavera Estate 2027 - Photo courtesy of Issey Miyake
IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Se ti è piaciuto questo articolo, non perdiamoci di vista. Aggiungi ADVERSUS ai tuoi preferiti

Altri contenuti su ADVERSUS

Oroscopo del mese di agosto 2026

NOVITÀ SU ADVERSUS.IT
Capelli corti 2026 - Photo Charlotte Mesman

Tagli corti 2026. 3 tagli maschili per lei che domineranno il 2026

Prada uomo primavera estate 2026 - Photo courtesy of Prada

PRADA UOMO Estate 2026

Tom Ford Estate 2026 - Photo courtesy of Tom Ford

Tom Ford Estate 2026

Officine Générale primavera estate 2026 - Photo courtesy of Officine Générale

Pariviera: Officine Générale immagina un’estate parigina vista mare

ADVERSUS è un prodotto di DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2026

I nostri articoli sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere riprodotti senza esplicito consenso scritto

SERVICE

Home
Contatti
Pubblicità
Cookies & Privacy

MAGAZINE

Moda uomo
Beauty
Cover models
Fitness
Salute

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com