IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Con Spring Summer 2027, In Praise of Bamboo Shadows, IM MEN trasforma la delicata bellezza delle ombre del bambù in una collezione dove luce, movimento e silhouette stratificate diventano il filo conduttore del racconto. Presentata il 25 giugno 2026 presso Césure, spazio culturale nel 5° arrondissement di Parigi, la collezione esplora il modo in cui ombre fugaci, trasparenze e texture possano prendere forma attraverso l’abbigliamento.

IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

L’ispirazione nasce dalle arti decorative dell’Asia orientale dedicate ai motivi del bambù, scoperte durante una visita al Musée des Arts Décoratifs di Parigi. I paesaggi di foreste avvolte dalla nebbia dipinti con la tecnica dell’inchiostro e i raffinati motivi creati dagli stencil di carta utilizzati nella tintura katazome dei kimono diventano il punto di partenza di una collezione che traduce la loro atmosfera enigmatica e la loro eleganza discreta in un linguaggio contemporaneo.

IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Anche la scenografia riflette questa visione. Un paesaggio immaginario fatto di bambù nero e ombre, attraversato da veli trasparenti e figure sfocate, crea un ambiente in continua trasformazione, dove profondità e movimento accompagnano l’intera presentazione. La stessa idea di stratificazione si ritrova nelle silhouette e nella costruzione dei capi.

IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Lungo tutta la collezione, IM MEN unisce tecniche artigianali giapponesi e materiali innovativi. Le stampe ispirate alle ombre del bambù vengono realizzate con la tecnica di tintura ironaki su tessuti in fibre di bambù e cotone biologico, mentre nylon leggerissimo, denim tinto a mano, jacquard tridimensionali e lavorazioni plissé interpretano la struttura, il ritmo e le forme naturali del bambù. Le silhouette alternano volumi avvolgenti, linee morbide e costruzioni drappeggiate, mettendo in risalto movimento, profondità e leggerezza.

IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Anche gli accessori proseguono questo racconto. La CHIMAKI LEATHER BAG si ispira al tradizionale chimaki, avvolto nelle foglie di bambù, mentre SORTIE VEILED, sviluppata all’interno del progetto ISSEY MIYAKE FOOT in collaborazione con ASICS, racchiude gli elementi strutturali della sneaker sotto un unico strato continuo di tessuto. Il risultato mantiene il comfort e la libertà di movimento di una scarpa sportiva, inserendosi con naturalezza nella quotidianità.

IM MEN Primavera Estate 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Con In Praise of Bamboo Shadows, IM MEN dimostra come un fenomeno naturale tanto effimero quanto poetico possa trasformarsi in una vera visione creativa. Ombre, texture e movimento diventano gli elementi di una collezione che fonde ispirazione tradizionale e ricerca contemporanea con un’eleganza essenziale e in costante evoluzione.