Estate. La stagione in cui molte coppie scoprono di non essere felici come pensavano

Per le coppie felici, l’estate può essere esattamente ciò di cui hanno bisogno: più tempo insieme, meno obblighi, lunghe serate, viaggi e la possibilità…

L’estate è la stagione in cui molte coppie scoprono di non essere felici come pensavano

C’è un motivo per cui l’estate è sempre stata associata ai nuovi amori. Si viaggia, si fa più tardi la sera, si incontrano persone nuove, si beve in posti mai visti prima e, per un po’, si esce dalle abitudini che normalmente definiscono la nostra vita quotidiana. Una persona che non rivolgerebbe mai la parola a uno sconosciuto potrebbe ritrovarsi a parlare con qualcuno fino all’alba su un’isola del Mediterraneo. Un uomo che trascorre gran parte dell’anno tra lavoro, casa e palestra può improvvisamente ritrovarsi a vivere una vita completamente diversa. Almeno per due settimane.

L’estate fa sembrare possibili nuove relazioni. Ma non è questo il punto di questo articolo. Qui parliamo di come l’estate può far emergere tutti i problemi (anche quelli più inaspettati) in una relazione esistente.

Per le coppie felici, l’estate può essere esattamente ciò di cui hanno bisogno: più tempo insieme, meno obblighi, lunghe serate, viaggi e la possibilità di ricordare perché si sono innamorati in primo luogo. Per le coppie che si sono allontanate lentamente e quasi senza accorgersene, invece, la stessa libertà può portare alla luce un problema che il lavoro, la routine e le distrazioni quotidiane erano riusciti a tenere nascosto.

Potrebbe essere uno dei motivi per cui i problemi di coppia sembrano emergere verso la fine dell’estate. Uno studio della University of Washington, che ha esaminato le richieste di divorzio nello Stato di Washington nell’arco di quindici anni, ha rilevato picchi ricorrenti nelle richieste a marzo e agosto. I ricercatori hanno suggerito che il periodo dell’anno in cui si concentrano importanti momenti familiari e vacanze potrebbe avere un ruolo. Lo studio non significa che l’estate provochi i divorzi, né che la maggior parte delle coppie si separi durante questa stagione. Ma solleva una possibilità interessante: i periodi in cui ci si aspetta che le coppie siano più felici possono essere proprio quelli in cui guardano più attentamente alla propria relazione. E dopo aver trascorso due settimane insieme in paradiso continuando a sentirsi soli, diventa difficile dare la colpa al clima.

La vacanza può diventare un test per la relazione

La maggior parte delle persone immagina una vacanza come una fuga dai problemi di coppia. Se la vita quotidiana è diventata stressante, perché due settimane in un posto bellissimo non dovrebbero aiutare?

A volte funziona. A volte mette il problema in evidenza. Durante una settimana normale, una coppia potrebbe avere a malapena abbastanza tempo ininterrotto da accorgersi di quanto si sia allontanata. Il lavoro dà una struttura alle giornate. I figli richiedono attenzione. Amici, colleghi, commissioni e schermi riempiono gli spazi vuoti. Le serate passano in fretta. Poi inizia la vacanza.

All’improvviso, non c’è nessun altro posto in cui essere. Ci si sveglia accanto alla stessa persona, si trascorre la giornata insieme, si mangia insieme, si prendono decisioni insieme e la sera si torna nella stessa camera d’albergo. Le distrazioni sono scomparse e la relazione stessa non ha più dove nascondersi.

Per le coppie che amano ancora stare insieme, questo può sembrare un lusso. Per quelle che sono diventate più simili a coinquilini, può essere stranamente scomodo.

Le piccole differenze diventano più evidenti. Una persona vuole avventura mentre l’altra vuole stare sdraiata a bordo piscina. Una vuole uscire ogni sera mentre l’altra preferisce andare a dormire presto. Una desidera sesso e spontaneità mentre l’altra sembra essere costantemente distratta. Nessuna di queste cose è necessariamente un problema. Ma quando le stesse frustrazioni continuano a ripresentarsi, la vacanza può rivelare che la coppia non sta più vivendo la vita nello stesso modo.

L’estate non crea necessariamente la crisi. A volte si limita a rimuovere le distrazioni che la tenevano nascosta.