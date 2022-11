Maison Kitsuné ”Daytime Tails” con Olympia Le-Tan – Intervista

Un invito a una festa in casa, una festa speciale, dress code: esuberante. Per la nuova collaborazione con Maison Kitsuné, Olympia Le-Tan…

Un invito a una festa in casa, una festa speciale, dress code: esuberante. Per la sua nuova collaborazione con Maison Kitsuné, la designer Olympia Le-Tan ha immaginato una collezione adatta sia a chi vuole rilassarsi sia a chi vuole vivere. Canalizzando stati d’animo di irrequietezza e di relax, la collezione comprende abiti che offrono più della semplice vestibilità; diventano espressioni di un tempo piacevole.

Naturalmente, in questa casa, l’ospite è la Kitsuné Fox. Rappresentata attraverso le illustrazioni di stagione dell’artista newyorkese Aurel Schmidt, i cui meticolosi disegni sono allo stesso tempo divertenti e di natura un po’ contorta. Qui, l’artista raffigura la nostra volpe iconica che fa baldoria con vari ospiti a sorpresa tra cui uno scarafaggio e un topo.

Queste scene vivaci appaiono sui capi in jersey e come stampa all-over su pezzi separati in stile pigiama, lanciando il messaggio che anche i parassiti domestici amano festeggiare. Questa si manifesta anche nella campagna della collezione, fotografata da Alice Hawkins, che ritrae un gruppo di amici che trovano modi per travestirsi e divertirsi.

Abbiamo chiesto a Olympia Le-Tan di raccontarci qualcosa in più su questa nuova collezione, che sarà disponibile online su maisonkitsune.com, presso le boutique Maison Kitsuné e presso rivenditori selezionati il ​​16 novembre 2022.

Intervista a Olympia Le-Tan

Come nasce la collaborazione tra te e la Maison Kitsuné? Cosa rende vincente questa collaborazione tra la designer Olympia Le-Tan e la Maison Kitsuné?

Olympia Le-Tan: è nata con l’amicizia. Gildas, Masaya (fondatori della Maison Kitsuné) ed io siamo amici da molto tempo. Ci siamo sempre ammirati reciprocamente. Abbiamo interessi e gusti simili. Il mio punto di vista è probabilmente un po’ più cattivo e femminile, il che aggiunge un nuovo punto di vista e, si spera, la rende una combinazione vincente!

“Anche i parassiti domestici amano fare festa” è il concept della nuova collezione che prende il nome di DAYTIME TAILS. Questo è un concetto molto originale. Per favore, raccontaci di più sull’idea alla base di questa collezione. Puoi darci un’idea della “genesi” di questa nuova collezione?

Olympia Le-Tan: Il tema originale della collezione era “couch to club”, è stato progettato all’epoca in cui ci stavamo rilassando tutti a casa ma volevamo disperatamente uscire di nuovo, quindi si è trasformato in una festa in casa in cui cerchi di essere glamorous nei tuoi vestiti comodi. I parassiti sono stati invitati quando abbiamo chiesto ad Aurel Schmidt di disegnare una stampa per la collezione. Ha aggiunto una volpe alla sua ultima serie di pastelli, in cui si diverte con topi, scarafaggi e altri amici insoliti…

Quanto, ma soprattutto cosa c’è di Olympia Le-Tan in DAYTIME TAILS?

Olympia Le-Tan: È tutto un mix di Olympia e Kitsuné! Il rosa è sempre il mio colore distintivo.

Qual è l’elemento chiave, e il tuo capo preferito, in questa nuova collezione?

Olympia Le-Tan: Sono ossessionata dalla scena del picnic di Aurel, quindi adoro qualsiasi oggetto con quel disegno. Soprattutto il posacenere!

