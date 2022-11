Le modelle backstage alla sfilata Stella Jean estate 2023

Modelle backstage da Stella Jean Estate 2023 – Photo ADVERSUS

Cosa succede nel backstage di una sfilata di moda, prima dell’inizio della sfilata stessa? Il pattern è sempre più o meno lo stesso, poco cambia. In fin dei conti le ragazze (lo stesso vale per i maschietti durante le settimane della moda uomo) seguono tutte le stesso percorso.

Le modelle si presentano all’orario stabilito – solitamente parecchie ore prima dell’inizio della sfilata – e poi si mettono il cuore in pace perché sanno già dovranno aspettare, chiacchierare, sottoporsi al trucco e allo styling dei capelli quando verranno chiamate, mangiare qualcosa se lo stilista di turno ha pensato al servizio di catering (non tutti lo fanno) e aspettare ancora.

Modelle backstage da Stella Jean Estate 2023 – Photo ADVERSUS

Ad un certo punto la preparazione delle modelle si interrompe, è il momento delle prove. Mezze truccate, mezze pettinate, poco importa. Devono mettersi in fila e dimostrare interesse ed attenzione per quello che il regista della sfilata cerca di comunicare. Il ritmo, il modo di muoversi in passerella, il percorso da seguire… durante le prove si ferma tutto, parte la musica, e le modelle cercano di interpretare quanto è stato stabilito.

Modelle backstage da Stella Jean Estate 2023 – Photo ADVERSUS

Finite le prove si torna al ‘trucco e parrucco’ ma adesso i tempi sono più stretti, le modelle sono tante perché nel frattempo sono arrivate quasi tutte e si deve fare sul serio. Ed è a questo punto topico che il backstage può prendere una direzione piuttosto che un’altra. Dipende in gran parte dallo stilista, e poi a scendere dal key makeup artist, dal key hair stylist, dal regista della sfilata. Il backstage può rimanere piacevole e tranquillo, oppure può diventare un covo di personaggi isterici. E quando dico isterici… intendo veramente isterici.

Modelle backstage da Stella Jean Estate 2023 – Photo ADVERSUS

Non è chiaramente stato il caso della sfilata dalla quale abbiamo selezionato questi ritratti fotografici. Si trattava della sfilata della collezione di Stella Jean per la primavera estate 2023, alla Milano Fashion Week. Responsabile per il trucco delle modelle il team di MAC Cosmetics, diretto alla perfezione (come sempre) dal bravissimo Michele Magnani, Senior Global Artist di MAC.

Ecco alcuni ritratti, le modelle riprese durante la lunga attesa nel backstage della sfilata.

Modelle backstage da Stella Jean Estate 2023 – Photo ADVERSUS

Modelle backstage da Stella Jean Estate 2023 – Photo ADVERSUS

Modelle backstage da Stella Jean Estate 2023 – Photo ADVERSUS

Per la moda donna su Margherita.net fai click qui.

ADVERSUS