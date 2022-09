Modelle e influencers, backstage e sfilate alla MFW Estate 2023. Come sempre siamo in prima fila nei backstage, lo street style…

Modelle, street style, backstage e influencers alla Milano Fashion Week Estate 2023

Primo reportage al volo dalla prima giornata di sfilate alla Milano Fashion Week per la primavera estate 2023. Come sempre siamo in prima fila nei backstage, sulla strada per lo street style, e per le modelle e influencers all’uscita dalle sfilate. Il modo migliore per scoprire le nuove tendenze moda, ma anche per riprendere e cercare di trasmettere il mood che si respira in questi giorni frenetici.

Modelle backstage e sfilate alla Milano Fashion Week Estate 2023

Modelle che scappano dal backstage veloci cercando di non farsi fermare dalla folla dei curiosi e dei fotografi. Modelle che devono correre alla sfilata successiva e non possono permettersi di essere in ritardo. E poi i backstage, modelle che arrivano (in ritardo0 e devono essere truccate e pettinate in tempi record…

Ecco una veloce carrellata di immagini dedicate alla prima giornata di sfilate alla Milano Fashion Week primavera estate 2023.

Ogni giorno, durante le settimane della moda più importanti troverai i nostri reportage, i video e le foto street style e dai bakcstage delle sfilate. Su ADVERSUS le tendenze moda, le news, e le curiosità dal circo (!) della moda.

Per le nuove tendenze moda donna fai click qui.

