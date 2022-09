Lo street style (e le modelle) alla Milano Fashion Week

Le sfilate donna primavera estate 2023 sono in full swing a Milano, e noi come sempre siamo in prima fila. Lo street style (e le modelle)

Foto street style Milano Fashion Week Estate 2023 – Foto: ADVERSUS

La moda è un circo, non fatevi ingannare da lustrini e glamour, è un circo, con tanto di bestie e pagliacci. Ma dopotutto è l’ambiente ideale in cui far prosperare i trend moda, e dove si cerca di fare qualsiasi cosa per incrementare visibilità e di conseguenza (si spera) vendite.

E così anche in occasione della settimana della moda a Milano, anche nota come Milano Fashion Week, stiamo assistendo al circo a cui ormai tutti gli addetti ai lavori sono abituati. Ospiti, infiltrati, personaggi estemporanei in cerca di visibilità, influencers (sempre le stesse che si cambiano tra una sfilata e l’altra per fare le ‘ospiti’ alle sfilate e farsi fotografare dai fotografi street style… un circolo vizioso da cui non si esce più) e poi finalmente le modelle, e i buyers insieme ai giornalisti (sempre meno vista la crisi irreversibile dell’editoria).

Foto street style Milano Fashion Week Estate 2023 – Foto: ADVERSUS

E così se una volta gli stilisti lisciavano i giornalisti oggi si vedono costretti a lisciare i cosiddetti influencers, personaggi il cui nome è spesso sconosciuto ai più, ma che forti del numero di “followers” che li segue vengono invitati nella speranza che un po’ di pubblicità passi anche attraverso questi. O tempora, o mores…

Ormai siamo arrivati al punto che anche i più grossi stilisti posizionano alcuni membri del proprio staff sulla strada ad accogliere questi ‘influencers’ e indirizzarli verso i fotografi. Ci siamo capiti.

Foto street style Milano Fashion Week Estate 2023 – Foto: ADVERSUS

Ecco un reportage fotografico, e video, degli eventi street style della seconda giornata di sfilate alla Milano Fashion Week, dove stanno sfilando le collezioni donna per la primavera estate 2023. “Venghino siore e siori!” Buon divertimento.

Foto street style Milano Fashion Week Estate 2023 – Foto: ADVERSUS

Foto street style Milano Fashion Week Estate 2023 – Foto: ADVERSUS

Foto street style Milano Fashion Week Estate 2023 – Foto: ADVERSUS

Per la moda street style donna fai click qui.

ADVERSUS