N21 Collezione Autunno-Inverno 2023-24 – Photo Courtesy of N21

Insoddisfazione e inadeguatezza, disagio esistenziale e atteggiamento di chi è abituata alla nonchalance: più che l’abito può l’attitudine. E quel body language che, da solo, ha la capacità di raccontare e abbattere i cliché. Trasformare la regola in un’opportunità di cambiamento, stravolgere le abitudini e riportare anche i riferimenti a una collocazione spiazzante, non didascalica, per mettere in crisi le certezze. La collezione autunno-inverno 2023-24 di N21 è una messa in discussione dei vestiti e degli ambienti, delle abitudini culturali che segnano la vita e la moda femminile nella nostra contemporaneità.

N21 Collezione Autunno-Inverno 2023-24 – Photo Courtesy of N21

Alessandro Dell’Acqua, direttore creativo di N21. «Ho iniziato a lavorare pensando a due figure femminili create dal cinema degli anni Sessanta ma che mi sembrano caratterizzare molto i nostri anni. Monica Vitti e Jeanne Moreau nel film La notte, ma anche la sola Vitti in Deserto rosso, di Michelangelo Antonioni. Sono gli anni della messa in discussione e dell’insoddisfazione provocata dai traguardi sociali raggiunti. Ma anche quelli della scoperta della sensualità, perfino dell’erotismo, insieme all’uso – spregiudicato per l’epoca – della scaltrezza e della perfidia. Sono gli anni in cui i cliché della provincia italiana e della media borghesia si sgretolano messi di fronte a un mondo in mutazione.

N21 Collezione Autunno-Inverno 2023-24 – Photo Courtesy of N21

Oggi mi interessa lo stesso atteggiamento che ricerca il nuovo senza nascondersi nella comodità delle certezze e per questo ho messo insieme molti cliché del guardaroba femminile per meglio identificarli, stravolgerli, abbatterli o semplicemente per sdrammatizzarli. Ho scelto di lavorare non attraverso le forme e i volumi ma dando ai vestiti la possibilità di mettersi al servizio di un linguaggio del corpo molto libero che così diventa automaticamente anche molto sofisticato».

N21 Collezione Autunno-Inverno 2023-24 – Photo Courtesy of N21

La Collezione.

Analizzare e rileggere le forme, le proporzioni, gli effetti. Il tailleur ha un taglio minimale ed è in tessuto maschile, così come il cardigan in finta pelliccia si abbina alla camicia maschile a righe e si poggia su una gonna in satin laccato. I cardigan si chiudono sulla schiena e sono fissati all’orlo da broches evidenti, gli abiti in chiffon si sovrappongono alle sottovesti in tulle invisibile, mentre gli abitisottoveste sono completamente ricamati. I cappotti sono in panno stretch spigato o in lana cammello, ma hanno sempre una zip sulla schiena che serve per allargare l’abbottonatura sul davanti e a formare una scollatura; gli shearling sono maculati, le gonne in tessuto dorato si portano con i maglioni dall’aspetto ruvido e dalla lavorazione double face. Bordi in finta pelliccia orlano i maglioni e i cappotti stretti come se fossero magri robe-manteau. Molti effetti trompe-l’oeil, come l’abito che nasce da sue sottovesti sovrapposte, la gonna che sembra formarsi da una sottoveste ribaltata o il twin set «nudo» costruito con il nylon totalmente trasparente.

N21 Collezione Autunno-Inverno 2023-24 – Photo Courtesy of N21

Gli Accessori.

Scarpe e borse, essenziali per descrivere il cliché, sono colorate e si avvantaggiano dei materiali con cui sono realizzate. Le scarpe hanno il tacco invisibile, sono in pelle, in vernice, in pelle stampata cocco, in pelo maculato, in raso. Tutto in nero o colorato di rosa o di verde. Esattamente come le borse che riattualizzano i modelli classici di N21 e aggiungono «Edith», il nuovo modello che ha una pattina ampia sottolineata da una bacchetta in metallo dorato.