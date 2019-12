Non gioco più (al gioco dei media). Imparare a fregarsene

Non si tratta di chiudere gli occhi e guardare da un’altra parte, si tratta semplicemente di non farsi prendere per il naso dai media (che ultimamente hanno alzato il tiro)

Pare che negli anni ’60 JFK ricevesse numerosissime letterine di Natale da parte di bambini preoccupati che i russi potessero far saltare in aria il Polo Nord con un’atomica, casa di Babbo Natale, renne e pacchetti con i regali inclusi. Come mai? Chiedetelo ai media. Allora come oggi i media fanno il gioco dei poteri forti, e allora come oggi dovevano spaventare, rassicurare, indirizzare il gregge. Scusate, la popolazione.

E le cose non sono cambiate molto.

Anzi. Se possibile sono peggiorate. Ormai il brodo in cui ci stanno quotidianamente cucinando ha spesso due ingredienti principali: la paura e il gossip. Mescolati, così alla fine non si capisce più dove finisce l’una e dove inizia l’altro. Per un effetto ancora più ‘penetrante’. Il gioco sta nello spaventare, mettere gli uni contro gli altri, intrattenendoli al tempo stesso, e così facendo indirizzare il gregge. Scusate ancora, la popolazione.

La soluzione sta nell’iniziare ad imparare a fregarsene, soprattutto perché vedo che amici e parenti continuano a prestare attenzione alle news. A preoccuparsi, ad affliggersi, a sentirsi in colpa.

E allora? Il prossimo anno, cercate di non farvi più influenzare. Come ‘richiamino’ ecco alcuni argomenti di cui sicuramente leggerete ogni giorno, con i quali sicuramente apriranno i telegiornali ogni giorno, di cui saranno piene le timeline dei vostri social media tanto cari. Quando leggerete di questi argomenti, sappiate che stanno cercando di influenzarvi, e non di informarvi.

Cambiamento climatico , Gret(in)a e compagnia bella. Quando vediamo ancora l’antipatica faccia della Gret(in)a che pontifica e pontifica incazzandosi (fintamente) preoccupata, passiamo avanti e ignoriamola che prima o poi passa anche lei.

e saranno in cima alle news anche per tutto il prossimo anno. E verranno strumentalizzati. Crimini orribili sicuramente, così come gli omicidi in cui la vittima è un uomo, e così come la violenza sugli uomini. Siamo per la parità giusto? Discriminazioni di genere sul posto di lavoro, e discriminazioni di razza , raggruppate in ‘cluster’ di notizie di simile natura una dopo l’altra per dare l’idea dell’emergenza nazionale che va affrontata e risolta al più presto. E invece fermiamoci un attimo e parliamone, pensiamo bene ai perché e ai percome prima di agitarci tanto. Inutilmente.

Tutte notizie e tipologie di notizie che vengono usate e riusate per cercare di suscitare un certo tipo di reazione nel pubblico. Paura, dissenso, solidarietà, curiosità morbosa, e via discorrendo.

Sono passati quasi 60 anni dalle letterine disperate indirizzate a JFK, e Babbo Natale al Polo Nord non lo ha fatto saltare in aria nessuno. Lo stesso vale per tutti gli allarmi di cui vi sommergeranno nel prossimo futuro. Impariamo a fregarcene. Non facciamoci mettere gli uni contro gli altri.

