Oroscopo 2023. L’oroscopo dell’anno di ADVERSUS

L’oroscopo dell’anno 2023. Sfoglia le previsioni astrologiche per il nuovo anno. L’oroscopo 2023 di ADVERSUS in collaborazione con Margherita.net

Oroscopo 2023, l’oroscopo dell’Ariete

Buon anno cari Ariete! Sinceramente mai come ora avete bisogno di tanti sinceri e calorosi auguri perché l’anno che si apre fin dalle prime battute vi farà sentire quanto la musica sia cambiata rispetto all’anno precedente. Il primo e più forte avversario vostro sarà proprio Marte. Davvero un cattivo amico questo pianeta che vi governa e che vi volge le spalle. In sintesi cari focosi nativi i primi sei mesi vi vedranno combattere un po’ come falene impazzite verso la luce, dove ovviamente si bruciano. Per evitare di combinare pasticci irrimediabili addestratevi all’arte della pazienza e toglietevi le armi da guerriero, indossando la di visa del saggio riflessivo attendista. La vita sentimentale conoscerà alti e bassi da capogiro fin dal primo mese e probabilmente pochi raggiungeranno la calda estate insieme. Ma se ciò dovesse accadere allora potrete cantare vittoria e sentirvi certi di avere vicino l’amore vero. Proprio in estate vi potrete svegliare dal letargo, ma sempre compiendo passi misurati e calibrati soprattutto al lavoro dove anche se tutto vi sembrerà lento sarà prudente non sollecitare eccessivamente le situazioni, ogni cosa al tempo giusto. Questo per voi sarà un anno di transizione non tanto d’azione, ma chi saprà governare con intelligenza la naturale intraprendenza sarà pronto per le bellissime soddisfazioni che certo giungeranno l’anno successivo.

Oroscopo 2023, l’oroscopo del Toro

Tanti auguri di Buon Anno cari terranei nativi! Questo per voi non sarà forse un anno facilissimo e per farvene un’idea precisa potreste chiedere agli amici nati nella prima decade come se la sono passata. Ora questo aspetto interesserà maggiormente i nativi delle altre due decadi, e solo a fine anno tutto ciò che potrà avervi bloccato svanirà. Non sarà un anno facilissimo, ma sarà certamente stimolante e a tratti riserverà autentici colpi di fortuna a chi mostrerà coraggio e prontezza nelle decisioni. Intanto per tutto il periodo sarete protetti e godrete di convinzione e maggior sicurezza, poi fino a metà luglio sarà un turbinio di possibilità mirabolanti. Soprattutto in amore e in famiglia sfruttate tutto il primo semestre per gettare fondamenta solide che possano resistere alle tempeste. Prima i nati d’aprile, poi gli altri potrebbero in autunno dover prendere decisioni pesanti riguardo la gestione famigliare e i rapporti con i figli, oltre a trovarsi oberati da nuove spese per l’abitazione. L’estate si prevede incandescente e particolarmente trasgressiva anche per le coppie più solide. Entrambi potreste avvertire il desiderio di sperimentare maggior libertà e ovviamente la gelosia, che fa parte integrante del vostro DNA avrà un ruolo primario. Impegnatevi con coscienza e responsabilità a pianificare, durante l’ultimo trimestre il vostro futuro professionale e personale perché come già detto l’anno prossimo andrà meglio, quindi dovrete essere pronti per una ripresa alla grande!

Oroscopo 2023, l’oroscopo dei Gemelli

Felice 2023 cari ariosi nativi! Preparatevi fin dall’inizio ai grandi cambiamenti che le stelle ora vi consentiranno di effettuare quasi fin da inizio anno. Intendo quasi perché oltre alla grande propulsione durante il primo trimestre potreste essere turbati da situazioni impreviste e imprevedibili. Quindi meglio durante questi mesi scaldare il motore, dare una registrata generale ai vostri obiettivi per essere pronti al via da veri campioni come siete. Ora parecchi di voi avranno cominciato seriamente a valutare l’ipotesi di appendere al chiodo le ali degli impenitenti single per concentrarvi con maggior responsabilità e consapevolezza in un rapporto solido e duraturo. Questo potrebbe essere l’anno migliore per certe scelte di vita, perché rammentate, cari simpaticoni, che da dicembre dovrete destreggiarvi e fare il vostro meglio. Grandi innovamenti nella vita professionale soprattutto per i nativi di maggio perché non resisteranno più in un lavoro frustrante e poco creativo. Si muovano a trecentosessanta gradi, inviando curricula e consultando cacciatori di teste e affini. Per tutti in ogni caso si preannunciano promozioni e miglioramenti. E se la fatidica “chiamata” dovesse giungere da una località fuori dei confini dello Stato non esiteranno a fare armi e bagagli. Comunque potrete essere certi che le scelte fatte saranno supportate e gestite con intelligenza, gli astri vi aiuteranno, voi fate la vostra parte.

Oroscopo 2023, l’oroscopo del Cancro

Buon 2023 carissimi Cancro! Durante lo scorso anno avete caricato le stive d’esperienza e successi? Certamente parecchi di voi si, bene ora dovrete destreggiarvi per mantenere il vostro tesoro e fare in modo d’incrementarlo, anche se gli astri non saranno sempre benevoli con voi di sicuro vi offriranno tante succose occasioni per crescere e cambiare mostrando a tutti le vostre migliori qualità: costanza, intuito e creatività. Naturalmente avrete anche alleati prestigiosi cui ancorarvi. Approcciandovi ad un anno così particolare sarebbe saggio fin dall’inizio chiarirsi bene le idee circa gli obiettivi da raggiungere, i mezzi con cui poterlo fare e soprattutto accettare l’idea che solo un completo rinnovamento di voi stessi vi porterà tutto il successo che meritate. In amore basta con bugie e capricci infantili o le lacrimucce facili, siate più determinati, evitando però le sfuriate epiche che danno sempre più danni che benefici. Se il vostro rapporto non funziona, parlate chiaro e cercate un compromesso, ma non insistete se questo non è possibile. Meglio un taglio ad un ramo secco per far rifiorire la pianta. Tranquilli comunque perché sotto un cielo così stimolante sarà più facile rinsaldare i rapporti e ripartire con nuove regole che chiuderli. Discorso analogo va fatto per il lavoro. Cercate nuove modalità di comportamento, ma se cambiamento dovrà essere accettatelo con convinzione ed entusiasmo.

Oroscopo 2023, l’oroscopo del Leone

Felice nuovo anno cari felini! Parecchi di voi giungeranno all’inizio del nuovo anno con la criniera un po’ ammosciata e lo stomaco vuoto a causa delle pesantezze e delusioni patite recentemente. Qualcuno avrà dovuto lavorare più del solito con scarsi risultati, magari vedendosi sorpassare da chi aveva meno capacità. Altri avranno vissuto periodi infernali in famiglia o nella vita affettiva e qualcuno avrà dovuto chiudere un rapporto con dispiacere. In ogni caso nativi forti e coraggiosi come voi non si saranno certo fatti distruggere dalle difficoltà e ora potranno guardare al prossimo futuro con sicura certezza di poter rimontare ogni china. Forse i primi mesi saranno ancora pesantucci soprattutto in amore dove sarete chiamati ad abdicare a pretese improponibili e a giocare d’attesa. Da luglio anche i più pessimisti e tra voi sono davvero pochi, non potranno evitare di urlare a squarciagola la propria gioia per l’arrivo di una ventata improvvisa di novità e occasioni incredibili sia per la vita affettiva, sia per la professione. I nati di luglio partiranno in vantaggio, quelli d’agosto impiegheranno un pochino più di tempo ma certamente chiuderete quest’anno in netta e costante ripresa. L’estate, stagione del compleanno vi regalerà giornate indimenticabili e soddisfazioni inimmaginabili solo fino a poco tempo fa nel lavoro, garantendo una discreta ripresa economica. Così giungerete a Natale con la criniera folta e luminosa e fauci e zampe pronte a ghermire ogni preda. Proprio allora giungerà il regalo astrale più importante… chi oserà fermarvi?

Oroscopo 2023, l’oroscopo della Vergine

Felicissimo 2023 carissimi Vergine! Beh sinceramente siete tra i segni che non hanno bisogno di troppi auguri quest’anno, che fin dall’inizio si presenterà con tutte le carte in regola per farvi vivere alla grande. Certamente parlare di “vivere alla grande” a personaggi metodici e morigerati come voi potrebbe essere eccessivo, ma sul serio con un piccolo sforzo durante questi mesi vi sarà possibile conquistare grossi successi o ribaltare assolutamente quelle situazioni affettive e professionali che stagnano da troppo tempo per quel benedetto scetticismo che spesso diventa pigrizia mentale e v’impedisce d’agire con prontezza. Attenzione solo soprattutto durante il secondo mese ai rapporti di coppia. Potreste essere troppo ermetici e scontrosi al punto tale da far sorgere anche nel più paziente e innamorato del partner la voglia di mandarvi a benedire. Ma difficilmente questo potrà accadere, perché riuscirete ancora una volta a ribaltare la situazione e con la vostra diabolica e lucida dialettica troverete le giuste parole per riportare tutto in equilibrio. Certo pure il periodo primaverile potrebbe trovarvi un po’ fuori fase magari perché dovrete affrontare cambiamenti imprevisti al lavoro e dato che è noto che non li accettate mai troppo volentieri, potreste riversare la frustrazione in famiglia. Poi tutto all’improvviso muta e vi trasformerete in appassionati e convinti amanti, pronti finalmente correre il rischio di chiedere al partner di fare un certo passo: convivenza o matrimonio! Sotto il sole estivo nasceranno belle storie d’amore per i single disillusi e chiuderete l’anno tra amorose braccia. Forza quindi agite, perché cari miei da Natale… beh ne parleremo!

Oroscopo 2023, l’oroscopo della Bilancia

Buon 2023 carissimi Bilancia! Fino all’Estate sarete ancora sotto scacco e questo potrebbe creare soprattutto ai nativi di ottobre ancora qualche blocco affettivo, famigliare o di lavoro, ma nessun timore si tratterà solo di tenere tutto sotto controllo senza esagerare. Ci saranno occasioni interessanti che vi permetteranno di realizzare sogni concreti e vantaggiosi. Non saranno tutte rose e fiori, qualche pianeta dispettoso si divertirà a sottoporvi a situazioni di stress, ma tutto ciò vi farà un gran bene costringendovi ad abbandonare l’eterna decisione e rendendovi volenti o nolenti autonomi costruttori della vostra esistenza. Così in amore sarete meno remissivi e indecisi e pronti a guidare il rapporto con mano ferma e convinzione. Avvertirete, mese dopo mese, crescere in voi il fuoco della vera passione, sentimento che spesso ridimensionavate per rispettare i canoni della vostra permanente moderazione. Così vi getterete in imprese e conquiste inimmaginabili e finalmente rischierete mettendovi in gioco in prima persona. Ciò varrà in amore come nella professione o negli studi. Ora non vorrete più le tinte smorzate della tranquillità ma vorrete gustare il sapore forte della sfida e affronterete avversari e ostacoli con intelligenza, ardore e la tipica saggezza che farà di voi dei rinnovati vincitori!

Oroscopo 2023, l’oroscopo dello Scorpione

Felicissimo nuovo anno cari Scorpione! Quello che vi attende sarà davvero un anno molto particolare che inizierà bene. In poche parole sarà un anno degno di voi arditi, coraggiosi e complessi nativi. Una cosa sarà certa: avrete ben poco tempo per annoiarvi o riposarvi, ma le conquiste che farete ora sia in campo amoroso, sia professionali, di certo saranno destinate a un sicuro e brillante avvenire. Dovrete provare ad effettuare seri e profondi viaggi all’interno di voi stessi per mutare una volta per sempre quei benedetti atteggiamenti controversi che troppe volte vi fanno apparire incomprensibili per chi vi vive vicino. Vi accorgerete così di poter conquistare molti più punti di quanti già non raccolga l’aura di mistero di cui amate circondarvi. Aprendo il cuore a nuove emozioni vivrete momenti meravigliosi vicino all’amato partner soprattutto in primavera e in autunno. Potrà pure succedere durante la stagione del vostro compleanno che gli impenitenti single, si ritrovino disarmati incontrando la cosiddetta “anima gemella” che ovviamente pensavano non esistesse. Qualche problema famigliare potrebbe osteggiare da luglio i nati di ottobre, che riusciranno comunque a non perdere la testa. La vita professionale tra iniziali alti e bassi porterà i più determinati e coraggiosi a raggiungere vette di successo davvero invidiabili. Situazione economica in rialzo soprattutto nell’ultimo trimestre, mentre in primavera si presenteranno possibilità per eccellenti investimenti.

Oroscopo 2023, l’oroscopo del Sagittario

Felice 2023 cari simpatici Sagittario! Qualcuno di voi certamente giungerà al nuovo anno con qualche delusione accumulata e problemi ancora da risolvere, ma dal dicembre scorso e fino a luglio sarete assistiti dalla fortuna. Sarà un aiuto davvero importante che vi seguirà appunto fino a metà anno. Fin dai primi mesi il destino vi proporrà eccellenti occasioni per rimettere ordine e armonia nella vita sentimentale e chi avrà voglia di impegnarsi con serietà e responsabilità potrebbe finalmente decidere con il partner di dare un indirizzo più concreto al vivere comune. La primavera con gli astri veloci che giocheranno a mosca cieca si rivelerà un periodo molto importante per meditare su voi stessi e comprendere se preferirete vivere d’avventura e leggerezza o se invece ora prevalesse il profondo desiderio di avere un porto caldo e sicuro che sappia accogliervi al ritorno dalle vostre tanto amate scorribande. In estate tutti i residui dubbi cadranno d’incanto e rinnovati e più sicuri farete promesse importanti a chi amate, che ora dovrà prendervi sul serio, perché non avrete più voglia di scherzare con i sentimenti. Vi attenderà un autunno luminosissimo e ricco di ricompense e gratificazioni sia in famiglia sia soprattutto nella vita professionale. Ovviamente il merito sarà vostro se fin dall’inizio dell’anno vi mostrerete collaborativi e saggi. Eccellenti possibilità per incrementare le vostre entrate finanziarie con investimenti intelligenti o grazie a un hobby che si trasformerà in un secondo fortunato lavoro. Chiuderete l’anno intenti a cementare le conquiste fatte smorzando la vostra connaturata ingenuità.

Oroscopo 2023, l’oroscopo del Capricorno

Buon anno cari Capricorno! Fino a metà Luglio tenete il freno a mano tirato. Il primo semestre non sarà sempre lineare e spetterà a voi prendere le decisioni migliori per cambiare ciò che nella vostra vita ora non avrà più spunti evolutivi importanti. Una forte scossa a chi fin ora era riuscito a sopportare l’insoddisfazione interiore per un rapporto esaurito. Ora sarà naturale e spontaneo scrivere la parola “fine” senza rimpianti. Gli innamorati che convivono dovranno ora imparare a comunicare maggiormente. Accogliete il consiglio delle stelle, abbandonate i vostri silenzi che tante zone d’ombra fanno nascere in coppia e lasciate emergere la dolcezza e la passionalità che nascondete dietro un’impenetrabile corazza. Mese dopo mese la passionalità e il bisogno d’amore vi faranno aggirare gli ostacoli, frapposti da chi aveva chiesto tempo, prima di decidere di unire la sua vita alla vostra. Chi vive una storia stabile, conoscerà momenti di perfetta e armonica intesa con il partner, con cui affronterà scelte rilevanti, come l’acquisto di un’abitazione o la decisione di concepire un figlio. Il lavoro e alcuni investimenti fortunati vi daranno sicurezza e la possibilità di migliorare la condizione economica complessiva. Usate, comunque, una certa cautela nell’avviare nuovi progetti durante aprile e maggio e ottobre potreste incontrare oppositori e difficoltà impreviste. Il coraggio e la solidità interiore con cui affrontate la vita, vi permetteranno di dire “sì” alle proposte più impegnative, comprese quelle che vi costringeranno a lasciare il luogo di origine. Sarete, quindi, meno conservatori del solito, con più voglia di cimentarvi su territori sconosciuti e il destino vi ripagherà permettendovi di chiudere il 2023 con un gran sorriso!

Oroscopo 2023, l’oroscopo dell’Acquario

Felice anno nuovo cari Acquario! Partite su una nota alta. Questo sarà un anno a velocità alternata perché da luglio farete i conti con qualche problema imprevisto. Come scorrerà la vostra vita sentimentale dipenderà se saprete cogliere le opportunità che gli astri si divertiranno a offrirvi costringendovi a modificare certi aspetti del vostro modo di porvi. Sfruttate il periodo fino alla primavera per trovare con il partner le modalità di comportamento e la suddivisione di responsabilità che creino il clima più sereno. Quello sarà un periodo particolare per i single e i più ostinati assertori della libertà, che in realtà aspettano solo di trovare chi metta loro il “cappio” al collo, saranno soddisfatti. L’estate non sarà facilissima e le situazioni già tese che, non supereranno la tempesta, naufragheranno in un oceano di scontenti. Se così accadesse: “fate piazza pulita” senza pensarci e senza lasciare inutili strascichi: il destino ha in serbo per voi altre sorprese! L’ultimo trimestre si presenterà scorrevole e divertente. Situazione analoga alla vita privata la vivrete al lavoro con mesi molto promettenti e altri in cui dovrete armarvi di pazienza e agire con prudenza con colleghi superiori o collaboratori.

Oroscopo 2023, l’oroscopo dei Pesci

Felice 2023 cari fantasiosi Pesci! Oserei dire che quest’anno più che felice per voi potrebbe rivelarsi spettacolare e determinante, un autentico giro di boa per prepararvi ai prossimi due anni. Fin dal primo mese godrete dell’aiuto dei pianeti veloci. Sono transiti rilevanti da sfruttare per crescere e abbandonare certe reticenze o i fumosi sogni di gloria che spesso vi portano a fuggire dalla realtà concreta. Sarà una bellissima corsa fino all’estate. Ma non resterete certo senza risorse. Se sarete sinceramente innamorati e decisi finalmente di passare dall’adolescenza alla vita adulta, potreste sfruttare questi mesi per iniziare una felice convivenza, per gustare confetti e odorare i fiori d’arancio o allargare la famiglia. Tante avventure per chi desidera trasgressioni e divertimento ma attenzione da agosto a novembre a non compromettere un rapporto sicuro per qualche banale scorribanda. Chiuderete in ogni caso l’anno in bellezza vicino a un partner, datato o recente che non solo saprà comprendervi e apprezzare le vostre qualità, ma sarà innamorato pure dei vostri difetti, davvero meglio di così non si potrebbe desiderare! Buone sorprese anche al lavoro e nuovi impegni che in vari periodi vi costringeranno a orari assurdi, ma vi ripagheranno di ogni sacrificio. Non abbiate timore a cambiare strada se l’attività attuale non vi soddisfa più, questo sarà l’anno migliore per compiere il miglioramento, proprio prima che Saturno vi saluti per sportarsi in una posizione meno facile.