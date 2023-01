La dieta dopo le feste. Tempo di rimettersi in forma

Le feste di fine anno sono passate, e adesso dobbiamo fare i conti con il bagaglio che cenoni, panettoni, cioccolato, torrone, cotechini… ci hanno lasciato. Ci siamo capiti, vero? Abbiamo chiesto alla Dott.ssa Etta Finocchiaro, Medico Chirurgo Specialista in Dietologia e Scienza dell’Alimentazione a Torino di darci qualche consiglio su come rimettere in carreggiata la nostra dieta, smaltire i chili di troppo, ma soprattutto farlo in maniera sana ed efficace. Ecco i suoi preziosi consigli.

Finite le feste la bilancia e i sensi di colpa ci spingono spesso ad inventarci diete estemporanee basate su quello che leggiamo su internet, o che ci consiglia qualche amico. Come va impostata, anche dal punto di vista psicologico, una dieta o anche solamente un regime alimentare sano e corretto che ci aiuti a ritrovare il peso ideale e ci accompagni verso i mesi più caldi?

Non fidarsi dei fai da te, evitare di escludere per lunghi periodi di tempo alcune categorie di cibo come i carboidrati perché quando si rimetteranno nella dieta sarà anche peggio, quindi i consigli sono:

non uscire troppo dal seminato nelle vacanze natalizie

mangiare in ogni portata un po’ di verdura per ridurre la concentrazione calorica dei piatti

attenzione alla spesa che deve essere di qualità affinché apportiamo nell’organismo sali minerali, antiossidanti, vitamine che contribuiscono al buon funzionamento dell’organismo

evitare di finire tutti i dolci accumulati nelle feste (panettoni, torroni cioccolatini) piuttosto è meglio donarli a chi ne ha bisogno!

condire sempre con olio extra vergine di oliva di buona qualità, potente alimento antinfiammatorio e antiossidante

muoversi, muoversi, muoversi così arriveremo alla primavera atletici, in forma e senza chili di troppo e.. costanza e determinazione.

