Paco Rabanne inverno 2023 2024. Inseguendo i sogni

Paco Rabanne collezione inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Paco Rabanne

Idee che scaturiscono dall’inconscio in uno spazio bianco come un sogno da svegli. Uno spirito surrealista fondato su una sensibilità reale. Materiali inaspettati, la ricerca perpetua di Paco Rabanne, emergono con nuovi intrighi. Le sensazioni sono tradotte attraverso i pilastri simbolici del design: colore, forma, volume, movimento.

In superficie, questa collezione si presenta come un’esplorazione di texture. Quella che sembra una pelliccia è lana pelosa. Frammenti di lurex appaiono cosparsi sulla maglieria. La rete metallica sembra trasformarsi in pelle. La mousseline garzata tempestata di strass dà un inquietante effetto fumé, un sudario scintillante. Le decorazioni metalliche suggeriscono il manto di una creatura fantastica e meccanizzata. I cristalli trasparenti che pendono dagli abiti assomigliano a cubetti di ghiaccio.

Paco Rabanne collezione inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Paco Rabanne

In questo moderno risveglio materico, Julien Dossena incanala la storica amicizia tra Paco Rabanne e Salvador Dalí: due visionari spagnoli legati dalla loro radicale espressione artistica. Dalle donne vestite con armature contemporanee ai paesaggi svincolati dalle leggi naturali, i due crearono mondi paralleli e talvolta sovrapposti, magici, mistici e misteriosi.

Paco Rabanne collezione inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Paco Rabanne

Con la partecipazione della Fundació Gala-Salvador Dalí, la collezione presenta quattro dipinti – tra cui Le ombre della notte che scende (1931) e Tavolo solare (1935) – che diventano distorti e dimensionali grazie ai pannelli assemblati. Estratti dall’immaginazione degli artisti compaiono altrove: un melograno ingioiellato pulsa virtualmente nel cuore arricciato di un abito flou; piccoli telefoni penzolano dai lobi delle orecchie.

Paco Rabanne collezione inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Paco Rabanne

Le silhouette statuarie fanno un’impressione sensuale: lunghe e dirette, con punti focali mutevoli – legate al décolleté, esposte intorno al cuore, drappeggiate e raccolte verso il suolo. Affermazioni austere che tuttavia avvolgono il corpo.

La lavanda sintetica, il blu sfumato, l’ocra e la mandorla conferiscono una ricchezza sottile al metallo scintillante e al nero elementare.

Paco Rabanne collezione inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Paco Rabanne

Nella sequenza di look si alternano stivali in pelle che si adattano come una seconda pelle e zeppe riflettenti che sembrano fluttuare. Le ballerine argentate a punta ricordano il primo decennio di Paco Rabanne, mentre una nuova sneaker retrò completa i pezzi coordinati con un’allure anni ’90. Le borse rivisitano gli elementi caratteristici come elementi evolutivi del marchio. Le borse rivisitano gli elementi caratteristici come studi evoluti: pastille che si torcono e si attorcigliano; colore lucido in cima agli assemblaggi; forme organiche e compatte.

Come coda all’eredità del couturier, la mostra si conclude con cinque creazioni d’archivio accompagnate da estratti parlati in cima alla colonna sonora. Questi abiti, che abbracciano cinque decenni, segnalano la maestria innovativa che definirà sempre le donne senza tempo e totemiche di Paco Rabanne.