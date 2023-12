Stella McCartney collezione donna inverno 2023 2024

STELLA McCARTNEY INVERNO 2023 2024 – Photo Courtesy of Stella McCartney

La collezione Inverno 2023 presentata da Stella McCartney alla Paris Fashion Week parla dell’amore: tra madri, figlie, sorelle, natura, esseri umani e animali. È ciò che Stella ama.

La sartoria di Savile Row si vede in silhouette modellate e minimali con spalle esagerate e vita stretta su boyfriend blazer, giacche da smoking e rivestimenti, alcuni a quadri britannici, immersi in toni zenzero. I caban e i tailleur con gonne dalle spalle forti sono realizzati con lana lussuosa e di provenienza responsabile. I cappotti tagliati in abiti doppiopetto senza spalline in cammello e nero sono realizzati in lana strutturata, mentre i gilet rimpiccioliti sono abbinati a blazer e pantaloni a banana per interpretazioni moderne di un abito a tre pezzi.

STELLA McCARTNEY INVERNO 2023 2024 – Photo Courtesy of Stella McCartney

I dettagli in corda sulle tute nere dal taglio basso e sugli abiti che sfiorano il pavimento rivelano la pelle, riferendosi all’estetica equestre e alle briglie. Questo momento equestre continua con jacquard ispirati ai motivi di Appaloosas, visti su morbidi cappotti lunghi fino ai piedi in una lana spessa e riccia in bianco e nero. Cappotti doppiopetto completamente foderati, sciarpe e maglioni a mantella in filato peloso presentano uno jacquard ispirato ai toni della terra del primo cavallo di Stella, Harmony.

STELLA McCARTNEY INVERNO 2023 2024 – Photo Courtesy of Stella McCartney

Il denim di cotone rigenerato dal lavaggio classico è tagliato con sartoria in poliestere blu scuro, inserito attorno ai bordi di pantaloni boyfriend leggermente sfilacciati, giacche di jeans e gonne che spolverano il pavimento. La nostalgia per la cultura giovanile e musicale britannica degli anni ’90 si ritrova nelle tute jacquard double face nere e rosse in filato di poliestere riciclato, accanto ai maglioni rugby in jersey di cotone organico con ricami di cavalli dorati. I maglioni a mantella Chevron color block in lana Casentino nera, rossa e bianca sono resi operati e spazzolati.

STELLA McCARTNEY INVERNO 2023 2024 – Photo Courtesy of Stella McCartney

STELLA McCARTNEY INVERNO 2023 2024 – Photo Courtesy of Stella McCartney

Abiti come guardie giocattolo presentano ricami ispirati alle chiusure delle giacche degli ussari, visti su giacche corte color crema in feltro di lana accanto a gilet rimpiccioliti e pantaloni a sigaretta a vita bassa. Gli abiti in jersey sono caratterizzati da dettagli in corda che delineano i ritagli, conferendo un’elevata facilità all’abbigliamento da sera. Questo continua con una corda di metallo argentato cristallino, che circonda finestre di pelle su pezzi ritagliati.

STELLA McCARTNEY INVERNO 2023 2024 – Photo Courtesy of Stella McCartney

La collezione prêt-à-porter termina con sottovesti organiche minimali, una tela per la fotografia di Linda McCartney su pannelli simili a sciarpe nei toni dello zenzero e del rosso rossetto, con inserti in chiffon, blocchi di paillettes e reggiseni vegan Alter Mat.