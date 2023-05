Una corretta alimentazione, negli sportivi, è fondamentale per la salute generale, per supportare le prestazioni e agevolare il recupero muscolare

Il ruolo degli integratori nella dieta degli atleti

Una corretta alimentazione, negli sportivi, è fondamentale per la salute generale, per supportare le prestazioni e agevolare il recupero muscolare. Ma una dieta per quanto equilibrata e mirata alle specifiche esigenze difficilmente riesce a fornire tutti i nutrienti necessari a soddisfare le esigenze di chi pratica un’attività sportiva. Ecco che entrano dunque in gioco gli integratori, un’aggiunta preziosa per ‘integrare’ appunto e garantire l’apporto ottimale di nutrienti.

In questo articolo, esploreremo il ruolo e l’importanza degli integratori nella dieta degli atleti, oltre a fornire suggerimenti e consigli utili.

Le esigenze nutrizionali quando ci si allena con i pesi

Chi si allena con i pesi (la maggior parte degli atleti di qualsiasi disciplina sportiva ormai non può più prescindere da un allenamento con i pesi, in una forma o nell’altra) avrà bisogno di integrare la propria alimentazione cercando di assumere alimenti e integratori in maniera bilanciata. I bisogni nutrizionali che devono essere soddisfatti in chi pratica un’attività sportiva possono essere riassunti in poche parole: zuccheri (energia), proteine (i mattoni di cui sono fatti i muscoli), vitamine e minerali, fondamentali per supportare la crescita muscolare, la riparazione dei tessuti danneggiati dagli allenamenti intensi, e la salute generale. Ecco nel dettaglio i principali nutrienti e la loro funzione.

Proteine: essenziali per costruire e riparare i muscoli. Gli atleti dovrebbero consumare 1-1,5 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno, a seconda dell’intensità dell’allenamento e degli obiettivi.

Carboidrati: i carboidrati forniscono energia per gli allenamenti e sono necessari per il rifornimento di glicogeno, fondamentale per il recupero muscolare.

Grassi: i grassi svolgono un ruolo importantissimo nella produzione degli ormoni, forniscono energia e – quando non si esagera- contribuiscono in maniera significativa alla salute generale. Gli atleti dovrebbero cercare di introdurre nella propria dieta fonti di grassi ‘sani’ come gli acidi grassi omega-3 (salmone, per fare un esempio).

Vitamine e minerali: chi si allena con i pesi ha bisogno di quantità maggiori di vitamine e minerali specifici, tra cui calcio, magnesio e vitamine D, E e C, per sostenere la salute delle ossa, agevolare la funzione muscolare e rafforzare il sistema immunitario.

L’importanza degli integratori

Mentre una dieta equilibrata dovrebbe essere la base del piano nutrizionale di un atleta, l’integrazione diventa fondamentale quando è necessario soddisfare esigenze nutrizionali specifiche relativamente allo sport praticato e alle caratteristiche fisiche dello sportivo.

In questo modo, facendo ricorso agli integratori, uno sportivo può garantirsi un’adeguata assunzione di nutrienti (ad esempio con le proteine in polvere, o con le barrette energetiche, gli integratori vitaminici ecc.).

Pertanto nell’armadietto di ogni atleta non dovrebbero mai mancare prodotti come le proteine in polvere (solitamente derivate dal siero del latte ma esistono anche altre tipologie di proteine in polvere), la creatina monoidrato (un integratore molto usato che ha dimostrato di aumentare la forza, la potenza e la massa corporea magra) gli aminoacidi a catena ramificata (leucina, isoleucina e valina) anche noti come BCAA che aiutano a ridurre il dolore muscolare e promuovono la sintesi proteica muscolare, e l’olio di pesce ricco di acidi grassi omega-3, fondamentale per la salute del cuore, e per ridurre l’infiammazione e migliorare la funzione articolare.

Consigli finali

Rivolgiti sempre ad un professionista qualificato, un medico, un dietologo, un nutrizionista prima di iniziare ad integrare la tua alimentazione. Non solo per evitare di commettere qualche errore che potrebbe avere ripercussioni sulla tua salute, ma anche per essere sicuro di prendere i giusti integratori nelle giuste quantità.

Cerca sempre di acquistare prodotti di qualità, risparmiare su questo tipo di prodotti non è sempre la strategia vincente.

Non esagerare, attieniti alle dosi prescritte, non fare di testa tua.

Allenati regolarmente. Gli integratori non sostituiscono il duro lavoro in palestra.

Garantendo un adeguato apporto di nutrienti, aiutando a migliorare le prestazioni, agevolando il recupero muscolare e stimolando la crescita muscolare, gli integratori possono essere una preziosa aggiunta alla dieta di ogni atleta. Ricordate però che gli integratori devono essere considerati come tali, e cioè degli ‘integratori’, e non devono mai essere considerati l’unica fonte di nutrimento.