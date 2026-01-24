Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Per la sfilata della collezione Uomo Inverno 2026 2027, presentata a Parigi, Dior prosegue la sua riflessione in continua evoluzione su storia e affluenza, assorbendole in una nuova

Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dior
Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

Per la sfilata della collezione Uomo Inverno 2026 2027, presentata a Parigi, Dior prosegue la sua riflessione in continua evoluzione su storia e affluenza, assorbendole in una nuova costellazione di influenze. La collezione si dispiega come un racconto ambientato a Parigi, dove i giovani personaggi immaginati da Jonathan Anderson attraversano la città come flâneur contemporanei.

Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dior
Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

Il loro vagabondare li conduce in Avenue Montaigne e lì, incastonata nel marciapiede, una piccola targa con la silhouette di una donna in abito giallo — Paul Poiret — accende un momento di riconoscimento. Da questo incontro nascono nuove connessioni stilistiche, cariche di gioia, spontaneità e di un’eleganza opulenta e volutamente eclettica.

Questo innesco narrativo prende forma in un guardaroba che intreccia idee solo in apparenza contraddittorie. I codici della formalità convivono con i tropi Dior, gli echi di Poiret dialogano con denim e parka, mentre lo stile viene trattato come un linguaggio: empatico, vitale e rigoroso. La sartoria è affusolata e precisa, con giacche allungate, blazer drasticamente ridotti, frac, Bar jacket accorciate e pantaloni asciutti a definire la silhouette.

Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dior
Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dior
Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dior
Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

Lo spolverino e l’outerwear diventano terreno di sperimentazione, punto d’incontro tra tecnico e opulento, pragmatismo e teatralità. I bomber si trasformano in mantelle di broccato, le field jacket si gonfiano sul retro, i cappotti avvolgono il corpo in volumi protettivi. Il confine tra maschile e femminile si dissolve con leggerezza, rafforzato da un gioco sottile tra abito completo e accenni di déshabillé: completi indossati con camicie a lavallière e gilet, long johns al posto dei pantaloni.

Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dior
Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

La materia racconta gran parte della narrazione visiva e tattile della collezione. Tweed Donegal, velluti luminosi, jacquard cangianti, ricami scintillanti, frange dense e passamanerie costruiscono un’estetica eccentrica, mantenuta in equilibrio da una palette sobria. Gli accessori — stringate con tacco basso, mocassini a D e morbide messenger bag — proseguono il dialogo senza mai sovrastarlo.

Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dior
Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dior
Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dior
Collezione Dior Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

In definitiva, è una collezione in cui il vestirsi diventa un gioco di associazioni libere e istintive. Elementi improbabili si incontrano, passato e presente collidono con naturalezza, dando vita a un’eleganza spontanea, insieme consapevole e disinvolta, profondamente radicata nella storia ma animata da uno sguardo giovane e curioso.

