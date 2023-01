Saint Laurent Uomo Inverno 2023 Anthony Vaccarello

Saint Laurent Uomo inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Saint Laurent

Facendo seguito a quanto proposto nelle stagioni precedenti, l’ultima collezione Saint Laurent presenta la visione in continua evoluzione di Anthony Vaccarello. La collezione uomo inverno 2023 2024 è caratterizzata da dettagli raffinati ed esaustivamente pensati. Una silhouette lunga e fluida è punteggiata da spalle decise e vita stretta. Una tavolozza sobria – nero, bianco, cammello, blu marino, lampi d’argento – rafforza un senso di audace raffinatezza.

Saint Laurent Uomo inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Saint Laurent

Saint Laurent Uomo inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Saint Laurent

Una camicia in chiffon e tuniche in maglia con cappuccio sono abbinate a pantaloni ispirati ai pantaloni della tuta che sfiorano il terreno che aggiungono comodità alla precisione complessiva. I cappotti introducono un nuovo volume ampio. La forma e la lunghezza vengono riconsiderate per produrre pezzi emozionanti che reinterpretano i codici consolidati del marchio. Tessuti morbidi – tra cui mohair, cashmere, raso e velluto – contrastano con trame dai bordi netti. In tutto, il punto di vista è sorprendentemente unificato.

Saint Laurent Uomo inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Saint Laurent

Saint Laurent Uomo inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Saint Laurent

Il dialogo caratteristico della casa tra maschile e femminile continua con crescente fluidità: mentre gli elementi maschili presi in prestito ispirano sempre l’abbigliamento femminile Saint Laurent, qui un’influenza reciproca è inevitabile. È evidente nel magistrale gioco di proporzioni e nell’idea di avvolgere il corpo: sviluppando ulteriormente le silhouette con cappuccio dell’ultima collezione donna di Saint Laurent, alcuni look maschili per l’inverno 2023 si estendono fino a coprire la testa con dei passamontagna.

Saint Laurent Uomo inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Saint Laurent