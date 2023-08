La pelle degli uomini. Le differenze e le caratteristiche della pelle maschile rispetto a quella delle donne

Pelle rilassata? Pelle poco tonica, senza elasticità? Consigli di bellezza antiaging per lui

Gli uomini fanno sempre più attenzione alla propria pelle. La cura della pelle non è più un tabù, ma l’attenzione per i problemi della pelle richiede anche una certa conoscenza delle caratteristiche della pelle maschile, e delle differenze rispetto a quella femminile. Il Prof. Andrea Romani, Dermatologo Plastico Montecatini Terme e Docente di Dermatologia Plastica presso l’Università di Siena ci spiega in questa intervista, prima di una serie dedicata alla pelle maschile, le caratteristiche della pelle dell’uomo.

Quali sono le caratteristiche più evidenti della pelle dell’uomo rispetto a quella della donna? Quali le differenze principali, anche quando si parla di problemi solo estetici della pelle dell’uomo?

L’ormone maschile, il testosterone, determina le caratteristiche della pelle dell’uomo e la rende diversa dalla cute della donna.

La pelle dell’uomo in generale è più spessa e più grassa,dovuta ad una maggiore stimolazione delle ghiandole sebacee.

La pelle dell’uomo quindi apparirà più untuosa rispetto a quella della donna e in genere più sottoposta a manifestare forme acneiche.

In generale i segni del l’invecchiamento appaiono più tardi nell’uomo rispetto alla donna.Il contenuto di collagene diminuisce in maniera più costante nell’uomo rispetto alla donna, per cui tenderanno a formarsi meno rughe anche se in genere più profonde.

Anche se la costante rasatura rende la pelle dell’uomo più sottoposta a irritazioni e piccole follicoliti, sembra che il continuo peeling meccanico esercitato dalla rasatura in qualche modo eserciti una sorta di stimolo rigenerativo al ricambio cellulare e alle fibre connettivali di sostegno.

Ringraziamo il Prof. Andrea Romani

Dermatologo Plastico Montecatini Terme

ISPLAD Past President

Docente Dermatologia Plastica Università di Siena

