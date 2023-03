Sofisticata in edizione limitata: MINI Clubman Final Edition

Nel 1969, la prima Mini Clubman portava con sé un chiaro messaggio, che il designer Roy Haynes ha espresso con queste parole: “L’idea che solo le cose brutte possano essere funzionali è scomparsa”. Questa eccezionale vettura di stile fece scalpore fin dall’inizio, tra il 1969 e il 1981, con la sua caratteristica porta sdoppiata nel posteriore. All’epoca, la Mini Clubman conquistò il mercato automobilistico come station wagon con passo lungo e carrozzeria shooting-brake.

Nella nuova edizione del 2007, la MINI Clubman offrì un’interpretazione moderna del classico concetto di shooting-brake. Per l’accesso alla parte posteriore, c’era solo una porta sul lato destro del veicolo. Con la terza generazione del modello a partire dal 2015, la MINI Clubman cresce nuovamente fino a raggiungere i 4,25 metri di lunghezza e diventa più spaziosa e confortevole grazie ad un passo più lungo e a porte laterali posteriori più grandi.

Insieme all’esclusiva porta posteriore sdoppiata, la MINI Clubman rimane uno dei modelli MINI più versatili fino ad oggi. L’ampia apertura di carico facilita il caricamento del bagagliaio, che attualmente può contenere fino a 1.250 litri. Limitata a 1.969 unità, di cui 50 in Italia, la Final Edition cita l’anno di nascita della leggendaria Mini Clubman e combina la tradizione del marchio con elementi di design esclusivi e caratteristiche decise.

La più esclusiva nel suo genere.

La MINI Cooper S Clubman Final Edition da 131 kW/178 CV (consumo di carburante combinato: 6,7 -6,3 l/100 km; emissioni di CO 2 combinate: 153 – 143 g/km secondo WLTP) è da sempre sinonimo di guida dinamica, stile e comfort. Come edizione speciale, è disponibile nei colori Nanuq White, Enigmatic Black e Melting Silver ed è disponibile esclusivamente nella motorizzazioni Cooper S. Con dettagli carismatici nel colore Shimmer Copper, l’edizione limitata fa riferimento alla storia di un design di talento eccezionale. I bordi e la traversa della griglia del radiatore sono nel colore dell’edizione speciale, così come il MINI Cooper S Blade tipico del modello e i battitacco. Anche il motivo grafico dei cerchi in lega leggera da 18 pollici nel design Final Edition Spoke 2 tone è rifinito con una vernice trasparente colorata che ricorda il rame e che conferisce alla tonalità un’elegante brillantezza.

Nella zona inferiore delle porte laterali, le stripes dedicate Final Edition accentuano il corpo allungato dell’iconica carrozzeria shooting-brake. Si trovano anche sul lato passeggero del cofano e sul lato destro delle porte sdoppiate.

Qui, la scritta scintillante “Final Edition” indica elegantemente l’edizione speciale, così come il badge “1 of 1969” sul lato del montante C. Le luci posteriori Union Jack fanno riferimento alle origini britanniche della MINI Clubman.

Dettagli esclusivi nell’abitacolo.

Gli interni della MINI Clubman Final Edition sottolineano l’aura esclusiva dell’edizione speciale limitata con numerosi dettagli di equipaggiamento. Ad esempio, i battitacco con la scritta “Final Edition” specifica dell’edizione, che si ritrova anche nella razza inferiore del comodo volante sportivo in pelle Nappa, creano già un’atmosfera speciale all’interno del modello in edizione. I comodi sedili sportivi in pelle MINI Yours con supporto regolabile delle cosce e badge dell’edizione cucito, sono rifiniti in Dark Maroon. Inoltre, sono elegantemente caratterizzati da un inserto in tessuto Piquet color antracite e da cuciture a contrasto blu.

Nell’abitacolo, la prima cosa che salta all’occhio dal quadro strumenti centrale è il rivestimento scuro del cruscotto, incorniciato da modanature nel colore opaco Sage Green Dark e nel colore Shimmer Copper specifico dell’edizione. Sul lato passeggero, il badge “1 of 1969” sulla plancia ricorda all’interno l’esclusività della MINI Clubman Final Edition. Un badge con lo stesso design si trova anche sui tappetini, mentre una scritta apposita impreziosisce la cover della chiave della MINI Clubman Final Edition.

L’equipaggiamento Connected Media di serie comprende un display touch da 8,8 pollici nella strumentazione centrale, il servizio digitale MINI Online, i Remote Services e l’integrazione dello smartphone per l’utilizzo di Apple CarPlay e di altre app attraverso il sistema di controllo della vettura. L’ultima generazione del sistema operativo MINI ottimizza le opzioni per un controllo veloce e intuitivo delle funzioni della vettura, del programma audio, della comunicazione, della navigazione e delle app.

I 1.969 esemplari della MINI Clubman Final Edition prodotti offrono ai fan di MINI l’opportunità di sperimentare la sua straordinaria eleganza.