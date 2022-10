Tendenze capelli uomo 2023. Torna alla grande il wet look per lui

Se guardiamo le teste dei modelli per capire quali saranno le nuove tendenze capelli 2023… allora saranno capelli lunghi e look bagnato…

Le tendenze capelli 2023 sono piuttosto semplici da riassumere: personalità, individualità, rispetto della texture e dello stile individuale… va bene, lo sentiamo ripetere ogni volta che parliamo con qualche addetto ai lavori. Ma se un filo rosso tra tutte queste parole vogliamo individuarlo, questo è il capello lungo. E il wet look domina le tendenze capelli uomo 2023.

Tendenze capelli uomo 2023

Capelli lunghi per l’uomo 2023, uso sapiente di prodotti per un look bagnato come negli anni ’90, ma che a differenza degli anni ’90 non diventa una specie di casco rigido. I prodotti di oggi permettono di mantenere i capelli mobili e liberi, conferendo al tempo stesso quel look bagnato, anche chiamato wet look, che molti stilisti hanno scelto di proporre sulle passerelle delle recenti sfilate uomo.

E così all’uscita della sfilata di Giorgio Armani per l’estate 2023 la via si è riempita di modelli dai capelli lunghi pettinati dritti all’indietro, lucidissimi. Lo vedete nelle foto che pubblichiamo su questa pagina.

Un look capelli molto semplice da riprodurre e da copiare. Non occorre nemmeno avere dei capelli troppo lunghi, basta una media lunghezza, e una manciata abbondate di gel. Se avete i capelli crespi provate ad usare un gel di nuova generazione che abbia un po’ più tenuta, per un capello liscio e attaccato alla testa. Un look che va bene per l’autunno soprattutto in quelle giornate che ricordano la bella stagione.

Ricordate sempre che l’individualità è il trend del momento, nella moda e nell’hair styling. Ma ricordiamoci anche sempre che le tendenze capelli propongono sempre comunque un filo rosso che viene seguito quando possibile. E così, se vi piace il look dei modelli che abbiamo fotografato provate non a copiarlo ma ad interpretarlo, magari prendendo spunto dalla lunghezza per poi acconciare i capelli seguendo la loro predisposizione naturale. Non abbiate paura di sperimentare, di provare nuovi prodotti, per arrivare a trovare il vostro personale look capelli.

