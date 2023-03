Come dimagrire in maniera sana e veloce, con l’allenamento in palestra, l’allenamento aerobico e la dieta. Consigli pratici per dimagrire e per ritrovare rapidamente la forma.

Dimagrire in maniera sana con dieta e allenamento

In questo periodo le palestre si stanno lentamente riempiendo di soggetti che con la palestra hanno ben poco a che fare, o se ne hanno frequentata una lo hanno fatto in maniera saltuaria e ben poco convinta. Eppure, l’inizio della primavera, le giornate che – lentamente – iniziano ad allungarsi, risvegliano in tutti noi il desiderio di perdere i chili accumulati durante l’inverno, di dimagrire, di rimettersi in forma. Obiettivo: l’estate, le spiaggia, capi di abbigliamento più attillati e trendy possibile.

Dimagrire si può, lo sappiamo bene, e un dimagramento sano può essere ottenuto in tempi relativamente veloci (stiamo parlando di 3-4 mesi comunque, ecco dove risiede l’importanza di iniziare adesso…) a patto che ci si metta impegno, costanza, forza di volontà.

Lasciamo perdere le corsette estemporanee attraverso le vie del quartiere (che sono anche a rischio incidente) e concentriamoci su una tipica tabella dimagrante che preveda la frequentazione di una palestra, e un regime alimentare adeguato.

Come iniziare? Cosa fare?

Il consiglio principale sarebbe quello di recarsi presso una palestra seria, e chiedere un appuntamento con un istruttore qualificato (oramai tutte le palestre cercano di spingerti un ‘personal trainer’ ma se siete fortunati e riuscite a trovare il classico istruttore – dipendente della palestra – che vi aiuta volentieri e senza costi aggiuntivi, tanto meglio).

L’istruttore inizierà prendendo atto delle vostre esigenze (dimagrire in maniera sana) e registrando il vostro peso, misure, e se attrezzato e capace magari anche calcolando la percentuale di grasso corporeo (con il tradizionale plicometro o con qualche strumento tecnologico più moderno ma non sempre altrettanto preciso).

A questo punto ci saranno due fronti sui quali lavorare: l’allenamento aerobico (non spaventatevi non si tratta di mettersi in tuta aderente e ballare sulla musica di Olivia Newton John…) e la dieta. Entrambi elementi fondamentali per un dimagramento sano, e relativamente rapido.

Non vogliamo sostituirci all’istruttore della palestra, ma vogliamo ugualmente darvi qualche idea di come – solitamente – verrà strutturata la vostra tabella dimagrante

Fitness. Allenamento aerobico

(tappeto, step, o altri tipi di esercizio aerobico) almeno tre volte la settimana, per 30-40 minuti a seduta. In questo modo oltre a consumare più calorie, aumenteremo il nostro metabolismo innescando una serie di processi che concorrono a raggiungere l’obiettivo desiderato, e cioè la perdita del peso in eccesso. Allenamento con i pesi: non fondamentale per perdere peso, ma ugualmente importante per tonificare i muscoli, soprattutto nelle aree più ‘disastrate’ come sono spesso il sedere, la pancia, le braccia. Questo allenamento può durare 10-20 minuti ed essere eseguito prima o dopo quello aerobico. 1 ora a seduta di allenamento, insomma.

Dieta

Qui viene la parte più ‘personalizzata’ perché la quantità di calorie da assumere quotidianamente dipende da molti fattori, non ultimi il vostro peso, il peso da raggiungere, la vostra struttura fisica, il vostro ritmo di vita, il vostro metabolismo basale. Una dieta seria la può consigliare solo un serio professionista, qualificato. Fate molta attenzione perché con le diete non si scherza. Ma una dieta fatta bene, funziona, eccome.

Riassumendo, siamo (siete) ancora in tempo per rimettervi in forma per l’estate, ma non aspettate troppo. Iniziate a liberarvi tre ore la settimana per l’attività fisica, e a pensare più a frutta, verdura, carni magre che a dolci, formaggi, piatti di pasta… e rivolgetevi ad un professionista che potrà indicarvi la strada più adatta alla vostra situazione.

ADVERSUS