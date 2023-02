Aggiorna il tuo look moda con il denim sul denim. Il doppio denim è una importante tendenza moda per il 2023. Fresco e facile.

Street style moda uomo primavera estate 2023. Photo Charlotte Mesman

Cosa hanno in comune le tendenze moda uomo degli anni ’70, ’80 e ’90 e anche se vogliamo degli anni ’20? Il doppio effetto denim. Il jeans sul jeans continua a spuntare fuori ogni tot di anni sulle passerelle delle sfilate di della moda. E così è anche per la moda uomo primavera estate 2023.

I look double denim sono molto facili da mettere insieme e da indossare. La combinazione più semplice è un paio di jeans con una camicia di jeans. Per rendere pienamente giustizia all’effetto double denim, dovremo optare per un look possibilmente sbiadito e apparentemente consumato.

Street style moda uomo primavera estate 2023. Photo Charlotte Mesman

Come sempre, la moda è sempre in movimento, e ai trend di ritorno aggiungiamo un tocco di modernità e di attualità per non copiare ma per interpretare. Questo è il caso del total look denim che torna nel 2023. La novità per il 2023 è nelle forme e nel trattamento.

Street style moda uomo primavera estate 2023. Photo Charlotte Mesman

In termini di forme, vediamo davvero passare un po’ di tutto. Per la donna vediamo tante esagerazioni. Indossano cinture di jeans al posto del top e la parte superiore dei jeans come top in demin, e usano le gambe dei jeans come coperture per i loro stivali. Tutte le forme classiche sono in fase di grande revisione. Ma vediamo anche modelli molto speciali per gli uomini. Ad esempio, la parte superiore della nostra foto di moda street style che vedete qui sopra.

O i trattamenti. In particolare Diesel, denim brand per eccellenza, ha proposto interessanti total look in denim con bleached effects e trattamenti innovativi. Colpiscono anche i volumi: spesso oversize.

Street style moda uomo primavera estate 2023. Photo Charlotte Mesman

In breve, farete una bella figura con la vostra camicia di jeans con i jeans sotto, ma c’è molto di più che si può fare quest’anno. Osate e sperimentate i nuovi look denim.

Cliccate qui per la moda street style donna su Margherita.net