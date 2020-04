Sugo di pomodoro rustico con sedano e scorza d’arancio

Un sugo di pomodoro che è un po’ copiato dal sugo che cucinava mia nonna, toscana purosangue, ed è un po’ stato aggiornato in base ai miei gusti personali. Ottimo per condirci delle tagliatelle fatte in casa, dei ravioli rucola e feta, o semplicemente delle penne integrali buttate in pentola all’ultimo minuto.

Nel mio frigo c’è sempre un pentolino con il sugo preparato qualche giorno prima, a volte lo uso anche al posto della passata di pomodoro per la pizza, o per condirci delle verdure cotte altrimenti troppo insipide e tristi (quando provo inutilmente a mettermi a dieta…).

Ecco la mia ricetta con le foto della preparazione. Non occorrerebbe sottolinearlo, ma lo faccio lo stesso. Il vero ingrediente segreto di questa ricetta è il tempo. Il tempo che serve, almeno un paio di ore a fuoco lento. Almeno.

Ingredienti

Non ci metto le quantità perché a volte ci metto dentro quello che ho in frigo, in ogni caso tutti abbiamo l’occhio per le quantità necessarie per una salsa al pomodoro, quindi fate vobis ;-)

Passata di pomodoro

Pomodoro in blocchetti

Olio di oliva

Cipolla

Aglio

Prezzemolo

Gambi di sedano

Scorza di arancia grattugiata

Pepe

Sale

Dado vegetale

Peperoncino

Preparazione

Faccio soffriggere la cipolla e l’aglio sminuzzati nell’olio d’oliva. Dopo un paio di minuti aggiungo i gambi di sedano tagliati a tocchettini, il prezzemolo, il dado vegetale, e lascio andare a fuoco vivace per qualche minuto.

Quando il soffritto inizia a cambiare aspetto ci metto la passata di pomodoro e il pomodoro in blocchetti, e acqua pari a metà del volume del pomodoro.

Sale, pepe quanto basta, peperoncino simunzzato e la scorza di un arancio finemente raspata.

A questo punto abbasso il fuoco al minimo e lascio andare, mescolando ogni 15 minuti, per almeno due ore.

Dopo due ore abbondanti spengo il fuoco, lascio che si raffreddi e metto in frigo.

Buon appetito.

