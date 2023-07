Tendenza capello medio lungo per lui. Copiamo il look dei modelli di Giorgio Armani

Tendenza capello medio lungo per lui. Copiamo il look dei modelli – Photo ADVERSUS

L’estate è arrivata e con l’estate arrivano anche giornate fatte di vacanze al sole, relax in spiaggia e, naturalmente, un nuovo stile di capelli da provare. La Milano Fashion Week Uomo per l’estate 2024 ha proposto una varietà di look capelli per l’uomo molto interessanti, ma la tendenza capelli che più si è fatta notare in passerella è stata quella dei capelli medio-lunghi dei modelli, pettinati all’indietro con un abbondante uso di gel. Questa acconciatura elegante e molto facile da copiare è perfetta per chi ha i capelli medio-lunghi e cerca un look nuovo, ideale per la stagione estiva.

Perché i capelli medio-lunghi dominano la scena

I capelli medio-lunghi sono una tendenza sempre più popolare tra gli uomini. Offrono una varietà di opzioni di styling, trovando il perfetto equilibrio tra un look trendy e un look più sofisticato. Questa lunghezza permette di sperimentare diversi look pur mantenendo un aspetto curato, rendendola la scelta ideale sia per le occasioni casual che per quelle formali.

In occasione delle sfilate uomo estate 2024 abbiamo potuto apprezzare un interessante esempio di questa tendenza. Alcuni modelli hanno sfoggiato capelli pettinati all’indietro, per un look disinvolto e molto estivo, perfetto per questo periodo dell’anno. Che si tratti di andare in spiaggia o di partecipare a una serata estiva, questa acconciatura va assolutamente provata. Se avete la giusta lunghezza naturalmente.

Consigli per lo styling

Ottenere il perfetto look pettinato all’indietro è più facile di quanto si possa pensare. Seguite questi semplici passaggi per ottenere uno stile pronto per la passerella:

Iniziare con capelli puliti e appena lavati. Utilizzate uno shampoo e un balsamo formulati per il vostro tipo di capelli per garantire risultati ottimali.

Asciugare delicatamente i capelli per rimuovere l’acqua in eccesso. Per ottenere i migliori risultati di styling, i capelli devono essere umidi, non bagnati.

Scegliete un gel per capelli di alta qualità o una crema per lo styling con una tenuta forte. Lavorate una piccola quantità di prodotto tra le mani e distribuitelo uniformemente sui capelli, concentrandovi sulle radici e sulle medie lunghezze.

A questo punto usando un pettine a denti larghi o semplicemente con le dita, pettinate delicatamente i capelli all’indietro e lontano dal viso. Fate attenzione a non tirare troppo se usate un pettine, perché potreste danneggiare i capelli.

Asciugare i capelli con un asciugacapelli tenendo bassa la temperatura. Dirigere il flusso d’aria dalle radici verso le punte, mantenendo la pettinatura all’indietro.

Il look capelli pettinati all’indietro con gel è l’acconciatura perfetta per la stagione estiva. Facile da copiare, ideale per tutte le occasioni, dalle giornate in spiaggia alle feste estive. Con i prodotti giusti e i consigli per lo styling che vi abbiamo fornito, sarete pronti a fare un figurone quest’estate e a rimanere in linea con le ultime novità della moda capelli uomo per il 2023 e oltre.