Tendenze capelli uomo autunno inverno 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

Con l’arrivo della stagione autunnale e invernale, le acconciature maschili evolvono e sviluppano ulteriormente alcuni dei trend capelli già visti nelle ultime stagioni, ma al tempo stesso propongono una miscela di nuovi tagli e stili innovativi.

Quest’anno le tendenze riflettono una gamma molto vasta di lunghezze, texture e stili, per soddisfare gusti, fasce di età e stili di vita diversi. Ecco una panoramica completa di cosa dovremo aspettarci dalle nuove tendenze capelli uomo per la prossima stagione.

Parliamo di lunghezze

Tagli corti: i tagli di capelli corti rimangono un punto fermo anche per l’autunno inverno 2024 2025, con opzioni come il buzz cut e il taper fade a dominare le tendenze. Il buzz cut è preferito per la sua bassa manutenzione e l’aspetto pulito, mentre il taper fade combina capelli più lunghi sulla parte superiore con lati gradualmente più corti, offrendo un look contemporaneo ma classico.

Media lunghezza: Il raccolto strutturato continua ad essere popolare, con strati tagliati che aggiungono volume e movimento. Questo stile funziona bene con le sfumature ai lati, fornendo quel tocco moderno che molti uomini cercano.

Capelli lunghi: per chi è disposto a investire tempo nella manutenzione del capello lungo, le acconciature lunghe stanno tornando di moda, ma con un twist contemporaneo. Stili come il taglio lungo a strati e i capelli mossi e fluenti sono perfetti per un look bohémien. Questi tagli consentono una certa varietà di scelte per quanto riguarda lo styling, dai look eleganti alle onde più rilassate.

Tendenze texture

Stili strutturati: l’enfasi sulla texture è significativa soprattutto in questa stagione. Il raccolto strutturato e gli stili che incorporano onde o ricci sono particolarmente di tendenza. Prodotti come le pomate opache e le argille possono esaltare queste texture, consentendo di ottenere una finitura più casual ma elegante.

Look eleganti: come controtendenza sono in voga anche gli stili lucidi come l’Ivy League, che presenta lati lisci con una parte definita. Questo look è ideale per gli ambienti formali e può essere adattato per apparire più rilassato per l’abbigliamento quotidiano.

Stili popolari

L’undercut: questo stile rimane uno dei preferiti per la sua praticità. L’undercut è caratterizzato da lati corti e capelli più lunghi in cima, un taglio ormai considerato classico che consente varie opzioni di styling, come i capelli raccolti all’indietro o i ciuffi voluminosi. Si abbina bene a varianti moderne come il doppio taglio, dove le rasature evidenti contrastano con i capelli più lunghi.

Tendenze capelli uomo autunno inverno 2024 2025. Photo courtesy of Neil Barrett

Il mullet: sorprendentemente ritornato, il mullet contemporaneo è una versione più raffinata del suo predecessore originale. Spesso presenta contrasti di lunghezza meno netti tra la parte anteriore e quella posteriore, il che lo rende adatto all’estetica moderna pur abbracciando le sue radici nostalgiche.

Tendenze capelli uomo autunno inverno 2024 2025. Photo courtesy of Dsquared2

Il taglio a scodella: questo stile giovanile è caratterizzato da frange voluminose con parte posteriore e laterale più corta. È particolarmente popolare tra i più giovani alla ricerca di un look spigoloso ma gestibile.

Tendenze di ritorno

Diversi stili stanno facendo notevoli ritorni in questa stagione:

Tendenze capelli uomo autunno inverno 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

L’Ivy League: sempre di moda, questo taglio di capelli combina la raffinatezza con la facilità di manutenzione.

Tendenze capelli uomo autunno inverno 2024 2025. Photo courtesy of Iceberg

Il buzz cut: Una scelta senza tempo che richiede uno styling minimo e offre un look pulito.

Capelli lunghi: i capelli lunghi sono di nuovo di moda, soprattutto tra coloro che amano sperimentare con il proprio look.

Controtendenze

Mentre molti stili tradizionali stanno tornando alla grande, ci sono anche controtendenze che sfidano l’estetica convenzionale:

Tagli ‘coraggiosi’: scelte audaci come undercut estremi o stili asimmetrici stanno guadagnando terreno tra chi vuole essere all’avanguardia e distinguersi, e vuole fare uno statement.

Texture naturali: un numero sempre maggiore di uomini sceglie di rispettare la propria struttura di capelli naturale piuttosto che forzarli ad adattarsi allo stile corrente, una tendenza promuove l’individualità.

Consigli per lo styling

Usate prodotti di qualità adatti al vostro tipo di capelli; i prodotti opachi funzionano bene per gli stili strutturati, mentre le pomate o i gel possono aiutare a mantenere i look eleganti.

La manutenzione regolare è fondamentale: programmate visite frequenti dal vostro barbiere o hair stylist per mantenere un taglio fresco e ben definito.

Per le acconciature lunghe, investite in buoni trattamenti condizionanti per mantenere salute e lucentezza.

Come vedete la stagione autunno/inverno 2024-2025 offre un’entusiasmante gamma di acconciature per uomo che fondono tradizione e modernità. Che preferiate i capelli corti e strutturati o lunghi e fluenti, questa stagione c’è qualcosa che si adatta a ogni personalità e stile di vita. Seguite con fiducia queste tendenze e ridefinite il vostro look!

ADVERSUS