Versione coupé o cabrio per la nuova 911 Carrera T

Porsche amplia la gamma di modelli della nuova 911 inserendo la leggera e dinamica 911 Carrera T. Le misure adottate per ridurne il peso, la messa a punto dinamica e il cambio manuale a sei rapporti rendono questa Carrera un modello per puristi alla ricerca di un piacere di guida superlativo. Grazie ai finestrini ultraleggeri, all’isolamento ridotto e al cambio manuale a sei rapporti, la configurazione più leggera della nuova 911 Carrera T, con sedili avvolgenti, pesa solo 1.478 chilogrammi. Con questo equipaggiamento, la vettura risulta più leggera di oltre 40 kg rispetto all’attuale 911 Carrera. Per la prima volta, la 911 Carrera T è inoltre disponibile in versione cabriolet.



La “T” sta per Touring, e in Porsche la tradizione di questo modello risale a quando, nel 1968, la 911 T fu omologata come auto da turismo. La prima 911 T è stata prodotta fino al 1973. Dal 2017, la 911 Carrera T è poi tornata a far parte della gamma di modelli, posizionandosi tra la Carrera e la Carrera S. Puro piacere di guida, manovrabilità fluida, sound emozionale e focalizzazione sull’essenziale sono le caratteristiche distintive di questa sportiva a trazione posteriore.



Powertrain: cambio manuale e boxer biturbo a sei cilindri

La 911 Carrera T è alimentata dal motore boxer biturbo a sei cilindri da 3,0 litri della 911 Carrera. Eroga una potenza di 290 kW (394 CV) e una coppia motrice di 450 Nm. Il cambio manuale a sei rapporti di serie trasferisce la forza motrice all’asse posteriore. In fase di scalata, è possibile selezionare una funzione di apertura intermedia della valvola a farfalla (auto-blip) per compensare automaticamente e in modo specifico le differenze di velocità tra il motore e il cambio. Con il pacchetto Sport Chrono di serie, la Carrera T Coupé scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi (versione cabriolet: 4,7 secondi). La velocità massima raggiunta è di 295 km/h (versione cabriolet: 293 km/h). A fronte dell’aumento di potenza rispetto al modello precedente, la Carrera dispone di un impianto frenante di dimensioni maggiori, con dischi freno da 350 millimetri di diametro su tutto il perimetro e pinze fisse a sei pistoncini all’anteriore. In abbinamento all’isolamento interno ridotto e alla funzione auto-blip, l’impianto di scarico sportivo di serie garantisce un profilo sonoro particolarmente coinvolgente.



Telaio e messa a punto sviluppati esclusivamente per questo modello

Come di consueto, il pacchetto Sport Chrono, comprensivo di Track Precision App, fa parte della dotazione di serie della 911 Carrera T. Inoltre, per la prima volta Porsche equipaggia il modello con l’asse posteriore sterzante di serie abbinato a un rapporto di sterzata più diretto sull’asse anteriore, migliorando così in modo significativo la maneggevolezza della vettura. L’accelerazione laterale si sviluppa più rapidamente e lo sterzo risponde in modo più diretto, aumentando contemporaneamente la stabilità. La messa a punto dell’asse posteriore sterzante è stata studiata specificamente per la 911 Carrera T.

Anche le sospensioni sportive adattive PASM, ribassate di 10 mm, fanno parte della dotazione di serie e sono state oggetto di una taratura sportiva specifica per questo modello, così da rendere la Carrera T ancora più performante e maneggevole in termini di guida. L’asse posteriore sterzante di serie e un bilanciamento aerodinamico ottimizzato esclusivamente per la 911 Carrera T hanno consentito una messa a punto delle barre antirollio sull’asse anteriore e sul posteriore che garantisce una maneggevolezza neutra.

La 911 Carrera T monta cerchi in lega leggera Carrera S da 20/21 pollici, con pneumatici 245/35 ZR20 all’anteriore e 305/30 ZR21 al posteriore.



Esterni e interni

Sono numerosi gli elementi che distinguono la Carrera T dagli altri modelli della serie. Un adesivo con il logo dello schema del cambio su ciascuno dei finestrini posteriori triangolari la identifica come un esemplare a cambio manuale e dal carattere particolarmente purista della linea di modelli. Le denominazioni dei modelli sul retro sono in colore a contrasto Grigio Vanadio. Gli inserti sulla griglia del cofano posteriore, i profili superiori e inferiori degli specchietti retrovisori esterni e i cerchi in lega leggera con finitura lucida sono verniciati in tinta in Grigio Vanadio metallizzato. Un’altra caratteristica della Carrera T è il bordo dello spoiler aerodinamicamente ottimizzato, ripreso dalla 911 Carrera GTS.



Per la Porsche Carrera T, lo schema cromatico Legends propone per la carrozzeria i colori Shade Green metallizzato, Gesso e Grigio Ardesia Neo, mentre lo schema cromatico Dreams comprende le tinte Guards Red, Blu Lugano, Blu Genziana metallizzato e Giallo Cartagena metallizzato. La gamma Shades consente di scegliere tra i colori più discreti Nero Jet metallizzato, Argento GT metallizzato e Grigio Ghiaccio metallizzato. La palette Contrasts propone le varianti di colore Nero e Bianco. Altri colori per la carrozzeria sono disponibili con i programmi Paint to Sample e Paint to Sample Plus. La capote della 911 T Cabriolet è disponibile su richiesta nei colori Nero, Rosso, Blu e Marrone.



Sportivi e di colore nero, con cuciture a contrasto a richiesta, gli interni della Carrera T sono stati realizzati da Porsche in un’ottica di purismo che è tipica del modello T. Sul cruscotto spicca il vistoso cronometro inserito nel pacchetto Sport Chrono di serie. Alcuni dettagli particolari sottolineano l’esclusività della 911 Carrera T come sportiva a trasmissione manuale: la leva del cambio accorciata è sormontata da un pomello in legno laminato di noce a poro aperto che offre un’esperienza visiva e tattile davvero unica. Davanti alla leva del cambio è presente uno stemma con il logo “MT” (Manual Transmission). Il logo dello schema del cambio è riportato sul cruscotto, lato passeggero. L’elenco delle dotazioni di serie comprende anche il volante sportivo GT rivestito in pelle e riscaldato, con selettore di modalità. In alternativa, è disponibile anche un volante rivestito in Race-Tex. Gli inserti decorativi della plancia e della console centrale sono in Grigio Vanadio, mentre quelli dei pannelli delle portiere sono in alluminio spazzolato nero.



Perfettamente in linea con il carattere sportivo degli interni, la Carrera T dispone di sedili sportivi neri, regolabili elettricamente in quattro direzioni, con inserti centrali in Sport-Tex di serie. Il tessuto tartan degli interni è riservato esclusivamente alla 911 Carrera T. Sui poggiatesta è cucito il logo 911. È possibile ordinare come optional i sedili sportivi adattivi Plus (regolabili a 18 vie) o i sedili integrali ultraleggeri.



Pacchetti Carrera T per esterni e interni

L’esclusività della 911 Carrera T è esaltata ulteriormente dai pacchetti di design Carrera T per gli esterni e gli interni. Questi ultimi sono disponibili nel classico colore Porsche Blu Genziana per offrire un contrasto cromatico di grande effetto. All’esterno della vettura, sono in questo colore gli inserti sul cofano posteriore, le decalcomanie Carrera T sui cofani anteriori e posteriori e sulle portiere, gli adesivi MT e i cerchi in lega leggera con finitura esterna lucida. I gusci superiori degli specchietti retrovisori esterni sono invece neri. Le cuciture a contrasto in Blu Genziana, al posto di quelle nere di serie, impreziosiscono gli interni e anche sui sedili sono presenti strisce a contrasto in Blu Genziana. La stessa tonalità caratterizza anche le cinture di sicurezza, i profili della console centrale e i pannelli delle portiere, oltre che gli inserti a contrasto e i loghi 911 cuciti sui poggiatesta.



Ordinabile da subito

La nuova Porsche 911 Carrera T può essere ordinata già da ora, con prezzi a partire da 147.320 euro, inclusa IVA ed equipaggiamento specifico. La 911 Carrera T Cabriolet costa 161.751 euro.