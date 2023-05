Tendenze capelli uomo estate 2023 – Photo courtesy of Etro

Se stai cercando un nuovo taglio di capelli o uno stile capelli nuovo di zecca, prendi spunto dai tagli di capelli uomo per l’estate 2023 che abbiamo visto dietro le quinte alla sfilata di Etro a Milano. Questi tagli di capelli si possono dividere in due gruppi principali: volumi controllati e wet look pettinati all’indietro.

Volumi controllati

Pettinare i capelli all’indietro usando magari molto gel non è mai una buona idea, soprattutto se hai una chioma voluminosa con ricci o onde naturali. Il consiglio è di non cercare di nasconderle, ma piuttosto di enfatizzare la texture naturale dei tuoi capelli. Questo è uno dei principi base delle tendenze capelli per l’estate 2023, e questo principio lo abbiamo visto molto chiaramente anche dietro le quinte di Etro.

Nei modelli che avevano i capelli naturalmente ondulati, il movimento è stato rispettato. Abbiamo visto tagli di capelli ben curati con ciocche lunghe e mobili sulla sommità della testa che venivano poi portate in avanti. I ricci o le onde sono stati controllati e sistemati con prodotti per lo styling styling. La parte superiore più lunga è stata combinata con lati puliti e capelli corti sulla nuca. Questo tipo di taglio è in voga già da tempo e probabilmente continueremo a vederlo ancora per un po’.

A chi è adatto questo taglio? Se hai onde o ricci nei capelli, questo è uno stile moderno e cool. Opta per una parte superiore più lunga, abbi il coraggio di portarla in avanti e tieni il resto dei capelli corti e puliti. Con questo tipo di taglio andrai bene in ogni caso. Se ti piace questo stile naturalmente.

Wet look

Un’altra tendenza capelli che riguarda principalmente lo styling, è il wet look. Questo stile si adatta soprattutto a chi ha i capelli lisci e dritti. Puoi provare a seguire questo trend anche se hai i capelli ricci, ma come abbiamo detto, sarebbe un peccato visto che le onde naturali sono molto di moda.

Questo wet look visto da Etro era tra l’altro particolarmente cool. Se te la senti di provare, ti farai notare. Il look è molto semplice. Come puoi vedere nelle foto, basta pettinare i capelli, senza una riga laterale, tutti all’indietro. Pettinateli con un pettine fine in modo che sembrino ordinati. Poi appiattisci i capelli con le mani in modo che aderiscano molto bene alla testa.

Ma ora viene il bello: porta in avanti alcune ciocche intorno alle orecchie e drappeggiale sulle guance con l’aiuto del gel. È questo dettaglio a dare a questo look un tocco grintoso e nuovo. Facile da ottenere ma ad alto impatto visivo. Da provare!

Guarda le foto tagli di capelli uomo che pubblichiamo su questa pagina, e lasciati ispirare.

