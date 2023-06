La moda uomo per l’estate 2023 è tutta all’insegna della comodità, del colore e dell’individualità. Le tendenze della moda maschile per questa stagione…

Tendenze moda uomo estate 2023 – Foto FENDI, Versace, Moschino

La moda uomo per l’estate 2023 è tutta all’insegna della comodità, del colore e dell’individualità. Le tendenze della moda maschile per questa stagione sono un mix di capi comodi, leggeri e unici, perfetti per sentirsi in linea con le nuove tendenze moda anche quando il caldo estivo fa passare la voglia di seguire e trend e consiglia capi freschi e comodi.

E così le nuove tendenze moda uomo estate 2023 propongono pantaloni larghi e leggeri, magliette a righe, coloro forti e molto originali. Tutto quello che dovete sapere sulle nuove tendenze moda uomo dell’estate 2023.

Tendenze moda uomo estate 2023 – Foto Prada

Pantaloni larghi

La tendenza dei pantaloni larghi è qui per restare, ed offre al tempo stesso massimo comfort e un mood rilassato. Questi pantaloni sono perfetti sia per occasioni casual che formali. Possiamo abbinarli a una semplice maglietta girocollo per un look rilassato o portarli con una camicia elegante per un look più serio.

Magliette a righe

Le magliette a righe sono sempre state un classico del guardaroba estivo e quest’estate non fa eccezione. Orizzontali o verticali che siano, sottili o larghe, le righe sono un ottimo modo per aggiungere un po’ di movimento a qualsiasi look. Possiamo abbinarle con pantaloncini corti o pantaloni lunghi per un look bilanciato, estivo e alla moda.

Tendenze moda uomo estate 2023 – Foto Prada

Giacche leggere

Con le temperature in salita è essenziale avere a disposizione una giacca leggera e poco impegnativa per quelle serate più fresche o per le sempre possibili piogge estive. Potremo optare per un bomber leggero, o un giubbotto in denim che potremo indossare sopra il nostro normale look estivo. Potremo scegliere una giacca di un colore o una stampa originale per fare un cosiddetto statement, oppure optare per una tonalità neutra se ci sentiremo più sobri e meno audaci.

Pantaloncini estivi

I pantaloncini estivi sono un must-have per qualsiasi guardaroba maschile quando fuori fa caldo. Questa stagione cercheremo di scegliere pantaloncini in una varietà di lunghezze, tessuti e colori. Potremo ad esempio optare per dei pantaloncini classici in tonalità pastello per un look preppy, o provare a giocare con dei pantaloncini di jeans larghi per un’atmosfera più casual e streetwear.

Tendenze moda uomo estate 2023 – Foto FENDI

Jeans larghi

I jeans dovranno possibilmente essere larghi, almeno se vorremo essere perfettamente in linea con le tendenze moda per l’estate 2023. I jeans larghi ricordano tanto le linee dei jeans degli anni ‘90, ed offrono un’alternativa comoda e alla moda rispetto ai tradizionali jeans slim-fit. Potremo seguire questa tendenza con un paio di jeans o pantaloncini larghi di jeans, che potremo abbinare a delle magliette a righe o a giacche leggere.

Colori pastello

Tonalità pastello morbide e leggere per l’estate 2023. Proviamo ad usare queste tonalità rilassanti nel nostro guardaroba estivo, che si tratti di capi di abbigliamento o semplicemente di accessori. I colori pastello sono perfetti per creare look estivia leggeri, e soprattutto alla moda.

Tendenze moda uomo estate 2023 – Foto FENDI

Colori neon

Se i pastelli non fanno per te, non preoccuparti. Potrai giocare con colori più espliciti come i colori neon, altra grande tendenza per l’estate 2023. Con qualche tocco di colore neon è molto facile aggiungere una nota di vivacità al guardaroba. Potremo giocare con questa tendenza mixando e abbinando i colori neon tra di loro (molto audace come scelta) o abbinandoli a tonalità neutre per un approccio più sobrio.

