Tradimento. Quali sono i segnali che lei ha (potrebbe avere) un’altra storia?

Premessa doverosa: calma, sangue freddo, mai saltare a conclusioni premature. Soprattutto quando si teme che la nostra partner stia clandestinamente vedendo qualcun altro. Detto questo, vale anche il contrario: non tenete le fette di prosciutto sugli occhi a tutti i costi, se è vero che chi viene tradito è spesso l’ultimo a scoprirlo, è anche altrettanto vero che spesso i segnali ci sono, eccome, e che siamo gli ultimi a scoprirlo perché forse non vogliamo accettare quanto è sotto gli occhi di tutti.

Di solito i segnali del tradimento ci sono, se non tutti… quasi. E non si tratta solo di segnali che trapelano per errore. Spesso – consciamente o inconsciamente – chi ci sta tradendo ci fornisce tutti gli elementi per accorgerci di quanto sta succedendo, di renderci conto che sta vedendo un’altra persona, sta vivendo una storia clandestina. Insomma… ci sta tradendo con un altro.

Quali sono questi segnali è un discorso molto complicato, anche perché ogni coppia ha le sue abitudini, ogni persona ha le sue routine, ogni situazione è un caso a sé stante. Però è anche vero che ci sono delle situazioni, o dei cambiamenti nelle abitudini, che dovrebbero quantomeno farci pensare che qualcosa di strano sta succedendo. Soprattutto i cambiamenti sono spesso indicatori a cui fare bene attenzione.

Ecco alcuni dei più frequenti segnali di un tradimento in atto:

Cambiamenti nel comportamento. Cambiano gli orari, esce prima del solito, o rientra più tardi del solito. Esce per delle non meglio precisate ‘commissioni’, risponde meno prontamente ai messaggi, trovi spesso la segreteria quando prima rispondeva al primo squillo. Poche spiegazioni o spiegazioni poco credibili. Cerca di rimanere sul vago quando chiedete qualche informazione più precisa, tronca una discussione quando non riesce più a dare risposte che stiano in piedi. Cambiamenti nell’umore. È spesso irritabile, parla molto meno del solito, appare nervosa anche in situazioni in cui prima amavate trovarvi. Anzi, soprattutto in quelle occasioni. Sempre meno intimità. Non occorre aggiungere altro. Toglie la suoneria dallo smartphone, lo tiene sempre capovolto, trova sempre una scusa per non rispondere in tua presenza. Cambia il modo di vestirsi, usa un profumo diverso dal solito, cambia stile nei capelli. Non propone più nuove idee, non parla delle prossime vacanze, cerca delle scuse per non venire a trovare i tuoi. Spende meno del solito, o spende più del solito. Assenze ingiustificate, da un pomeriggio in cui ha ‘avuto da fare’ a un fine settimana in cui ha ‘dovuto stare accanto alla mia migliore amica perché non stava bene’ Te lo fa capire chiaramente senza dirtelo direttamente. Magari con un lapsus, una battuta cattiva, una foto che spunta fuori dal suo smartphone, un anello che tu non le avevi regalato e adesso è fisso sulla sua mano.

Cosa fare in questi casi? Intanto non saltare mai alle conclusioni, cercare di mantenere la calma e il sangue freddo, se avete un amico di cui fidarvi e con cui confidarvi iniziate parlandone con lui. Ascoltate i consigli di chi vi vuole bene, amici e parenti, e non abbiate paura di prendere delle decisioni per quanto dolorose. Life goes on.

