Tendenze moda jeans uomo estate 2023 – Photo courtesy left to right: Dsquared2, JW Anderson, FENDI

L’estate 2023 è ormai alle porte, e con l’arrivo della nuova stagione iniziamo anche a voler capire quali tra le molte tendenze anticipate dagli stilisti nei mesi scorsi diventeranno poi veramente dei trend da indossare nella vita di tutti i giorni. Uno dei trend che sicuramente avrete già notato sulle passerelle, nello street style e sulla strada (quella vera, non la messa in scena dello street style fuori dalle sfilate di moda) riguarda il denim.

Per l’uomo l’estate 2023 sarà all’insegna del jeans. I nuovi jeans e le nuove tendenze denim occupano il centro scena delle tendenze moda uomo, e in questo articolo approfondiremo le più importanti e originali tra queste tendenze. Dai tagli vintage raffinati ai design innovativi, gli stili denim per l’estate sono originali, moderni e assolutamente trendy.

Tendenze moda jeans uomo estate 2023 – Photo courtesy of JWAnderson

Il revival vintage

Per questa stagione i designer italiani e francesi (gli unici che hanno ancora qualcosa di interessante da dire nell’omologatissimo mondo della moda) hanno attinto alla nostalgia di epoche passate, riproponendo tagli e lavaggi vintage aggiornati con un tocco contemporaneo. I jeans a vita alta con gamba dritta, che tanto ricordano gli stili degli anni ’80 e ’90, sono tornati di moda sulle passerelle. Abbiamo visto abbinamenti molto audaci, jeans associati ad elementi moderni, capispalla oversize o scarpe eleganti per creare una fusion vincente di stile classico e moderno.

Strappati e usurati

Tendenze moda jeans uomo estate 2023 – Photo courtesy of JWAnderson

Per dare un tocco grintoso al guardaroba estivo, diamo il benvenuto al jeans usurato e strappato. Jeans strappati, sfilacciati e ricuciti sono a disposizione di chi vuole aggiungere un tocco grunge o ribelle al proprio outfit, mantenendo un senso di stile e raffinatezza.

Tendenze moda jeans uomo estate 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

I patchwork

I jeans patchwork sono una tendenza sorprendente e unica per questa estate 2023, anche per l’uomo, con i designer che utilizzano diversi ritagli di tessuto per creare pezzi denim unici. Molti stilisti hanno seguito questa tendenza, combinando diverse texture e lavaggi di denim per creare design unici e modernissimi. Perfetti per chi vuole fare uno statement, e distinguersi dalla massa.

Tendenze moda jeans uomo estate 2023 – Photo courtesy of FENDI

Tendenze moda jeans uomo estate 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Le tendenze denim uomo per l’estate 2023 sono tutte incentrate sulla versatilità, il comfort e l’individualità. Le settimane della moda di Parigi e Milano hanno fornito molte fonti di ispirazione per l’uomo in cerca nuove idee per arricchire ed aggiornare il proprio guardaroba estivo. Dai tagli vintage ai design usurati alle vestibilità rilassate fino ai pezzi patchwork, la moda uomo per l’estate 2023 offre uno stile denim per ogni gusto e occasione.

Tendenze moda jeans uomo estate 2023 – Photo courtesy of FENDI

