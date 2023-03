Street style moda uomo alla sfilata Diesel AI23/24 – Photo Charlotte Mesman

Moda street style uomo. Non poteva essere altrimenti, lo street style alla sfilata Diesel – totalmente organizzato e diretto da Diesel ovviamente – ha proposto denim e jean a tutto andare. Soprattutto per gli uomini abbiamo visto e fotografato solo ed esclusivamente total denim look, o quasi.

La moda street style come lo conoscevamo è bello che morto e sepolto, ormai gli stilisti si sono impossessati anche dei marciapiedi, e mandano letteralmente in pasto ai fotografi street style quello che vogliono promuovere. Solitamente i capi della stagione in corso, quelli in vendita nei negozi al momento della sfilata. Ma poi ogni stilista adegua la propria strategia in base alle proprie esigenze, ovviamente.

Così è successo da Diesel, che mentre dentro faceva sfilate la collezione autunno inverno 2023 2024, fuori – sulla strada – aveva sapientemente posizionati decine di cosiddetti ‘influencers’ vestiti dal brand letteralmente da capo a piedi. E quello che Diesel ha voluto proporre è stato chiaramente il denim, in tutte le salse, forme, colori e possibili interpretazioni.

Ecco il nostro racconto fotografico, lo street style uomo da Diesel, il jeans all’ennesima potenza, idee da copiare e look moda da tenere ben presenti se state pensando a qualcosa di più in linea con le ultime tendenze denim.

