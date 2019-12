Tricipiti: un esercizio semplice per allenare i tricipiti a casa

Un esercizio semplice ed efficace per l’allenamento dei tricipiti. Soprattutto se volete allenarvi a casa, con un manubrio, questo è un esercizio per i tricipiti che dovete provare assolutamente.

Il tricipite, come il nome di questo muscolo lascia intuire, è un muscolo complesso, costituito da ben tre capi. Questo significa che è uno di quei muscoli che richiedono allenamenti variati, per colpirne le varie parti da diverse angolazioni al fine di ottenere uno sviluppo ottimale e proporzionato.

L’esercizio per i tricipiti che prendiamo in considerazione in questo articolo è uno dei più classici, semplici ed efficaci.

Il bello è che non richiede nemmeno una di quelle macchine che troviamo solo in palestra per la sua esecuzione. Basta un solo, semplice, piccolo (non troppo!) manubrio.

Le estensioni con manubrio dietro la testa – così chiamano questo esercizio – può essere eseguito in piedi o da seduti. Scegliete voi la posizione che più vi aggrada, anche se forse in piedi si riesce a seguire meglio il movimento. Nel dubbio, alternate, che nel bodybuilding non fa mai male.

Afferrate quindi un manubrio, portate il braccio in alto, dietro la testa come vedete nella foto che illustra l’articolo, e piegate lentamente il gomito fino a quanto il manubrio non sarà sceso dietro la nuca (attenti a non darvi una ‘manubriata’ in testa…). Fatelo scendere il più possibile, fino a sentire una leggera tensione. Senza scomporvi troppo, anzi curando che il resto del corpo sia ben fermo, ricominciate ad estendere il braccio portando il manubrio verso l’alto e nel frattempo espirate. Arrivati in alto avrete completato la prima ripetizione.

Tutto qui. Il segreto di questo esercizio sta nel trovare l’angolazione giusta per il vostro tricipite. Provate a variare leggermente gli angoli di lavoro, finchè non troverete la posizione che stimola più efficacemente il muscolo.

Buoni allenamenti, e ricordatevi sempre di riscaldarvi bene prima di iniziare a ‘tirare’ con i pesi :)

