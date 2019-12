Porsche completa la serie Macan con un modello nettamente sportivo. La nuova Macan GTS si distingue per il potente propulsore, il telaio progettato per prestazioni elevate, una linea esclusiva ed equipaggiamenti ottimizzati. Il motore biturbo V6 da 2.9 litri eroga 280 kW (380 CV), vale a dire una potenza che supera di 15 kW (20 CV) quella del modello precedente. Se equipaggiata con il cambio a doppia frizione Porsche (PDK) ottimizzato e il pacchetto opzionale Sport Chrono, la Macan GTS accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi – tre decimi di secondo in meno rispetto a prima. La velocità massima raggiunta è di 261 km/h.

La nuova arrivata nella gamma di SUV compatti Porsche si è guadagnata, fra l’altro, l’appellativo di GTS, abbreviazione di “Gran Turismo Sport”, per le sue eccellenti caratteristiche dinamiche. La vettura monta il sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) di regolazione elettronica degli ammortizzatori con taratura speciale. Il telaio è stato ribassato di 15 millimetri per migliorare la dinamica laterale del veicolo. Sono disponibili su richiesta sospensioni pneumatiche adattive con un ulteriore abbassamento del telaio di 10 millimetri. Nell’abbinamento con i cerchi RS Spyder Design da 20 pollici di serie e i freni in ghisa dalle dimensioni generose (360 x 36 millimetri sull’anteriore, 330 x 22 millimetri sul posteriore), la nuova Macan GTS colpisce per l’agilità e la reattività tipiche di una vera auto sportiva. La decelerazione può essere migliorata ulteriormente, su richiesta, grazie ai freni Porsche Surface Coated Brake (PSCB) rivestiti in carburo di tungsteno o con l’impianto frenante in carbo-ceramica Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

L’impianto di scarico sportivo, incluso nella dotazione di serie e adattato espressamente alla GTS, accentua il piacere di guidare la nuova Macan GTS grazie al rombo unico che produce e che si deve in primis al motore V6 da 2,9 litri. Il suo Central Turbo Layout, che prevede che entrambi i turbocompressori siano disposti centralmente nel V delle bancate dei cilindri, garantisce una risposta particolarmente spontanea. La coppia massima di 520 Nm (20 Nm in più) è disponibile su un’ampia gamma di regimi che si estende da 1.750 a 5.000 giri al minuto. Il consumo di carburante del modello più sportivo della gamma Macan è pari a 9,6 litri per 100 chilometri in base al ciclo NEDC.1)

Una linea unica con i caratteristici dettagli in vernice nera

L’eccezionale sportività della nuova Macan GTS risalta anche a livello visivo. Il pacchetto di equipaggiamenti di serie Sport Design, con il nuovo assetto anteriore e posteriore e le appariscenti minigonne laterali di serie, conferisce alla sportiva una linea inconfondibile. Sul sotto-paraurti anteriore e sulla sezione frontale spiccano dettagli in vernice nera, che sono un tratto distintivo di tutti i modelli Porsche GTS. I proiettori a LED con sistema di illuminazione Porsche Dynamic Light System (PDLS) e le luci posteriori tridimensionali con barra luminosa a LED sono oscurati. Per i proiettori a LED è possibile richiedere come optional la variante nera con sistema PDLS Plus. Anche l’abbassamento del telaio di 15 millimetri, i cerchi RS Spyder Design da 20 pollici di colore nero satinato-lucido, le pinze dei freni rosse e i profili di colore nero lucido contribuiscono a enfatizzare il carattere altamente prestazionale di questo modello. Il colore nero è presente anche nella sezione posteriore, dove è stato utilizzato per la finitura del diffusore e dei terminali dell’impianto di scarico sportivo di serie.

Sedili sportivi e materiali di alta qualità

L’impiego di materiali di qualità elevata, come l’Alcantara®, per le fasce centrali dei sedili, i braccioli della console centrale e i pannelli delle portiere, e l’alluminio spazzolato consentono di percepire anche nell’abitacolo la sportività e l’eleganza che caratterizzano la Macan GTS. Il volante sportivo multi-funzione con corona rivestita in morbida pelle e leve di selezione delle marce è incluso nella dotazione di serie, così come lo sono i sedili sportivi, disponibili esclusivamente sulla GTS, con regolazione a otto vie e pronunciati supporti laterali per una maggiore stabilità del corpo in curva. Fra le numerose opzioni di personalizzazione figurano i rivestimenti in pelle GTS in tinta Carmine Red o Crayon con dettagli supplementari in Alcantara® e accenti di colore, l’impianto BOSE® Surround Sound e la vaschetta porta-smartphone con funzione di ricarica a induzione. Per aumentare sicurezza e confort è possibile scegliere fra dotazioni opzionali come il sistema di controllo adattivo della velocità di crociera con funzione Traffic Jam Assist, il sistema di assistenza al parcheggio con retrocamera e funzione Surround View, il parabrezza riscaldato e lo ionizzatore.

La nuova Macan GTS può essere ordinata già da ora. I prezzi in Italia partono da 80.916 euro, inclusa IVA e dotazioni specifiche.

1)Macan GTS: consumi sul ciclo misto: 9,6 l/100 km; emissioni combinate di CO2: 218 g/km

2)Macan GTS: consumi sul ciclo misto: 9,5 l/100 km; emissioni combinate di CO2: 216 g/km

1) Dato non valido per Danimarca, Francia, Svezia, Islanda, Svizzera, Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Belgio, Malta, Cipro.

2) Dato valido soltanto per Danimarca, Francia, Svezia, Islanda, Svizzera, Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Belgio, Malta, Cipro.

I valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 sono stati determinati in base alla nuova procedura di omologazione Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). I valori NEDC da essa ricavati continueranno a essere riportati per un periodo di transizione. Tali valori non sono confrontabili con i valori determinati in base alla procedura NEDC di misurazione precedentemente utilizzata.