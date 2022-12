Twitter files. Elon Musk rilascia i primi documenti sulla censura di Twitter

Che Twitter, Google, Youtube, Facebook, Instagram (per citare i più grandi ma l’elenco è lunghissimo se si scende nella catena alimentare dei social media e dei siti di ‘news’) abbiano creato e alimentato un mostro dalle molte teste, è un dato di fatto ormai assodato. Un mostro che da una parte deve generare guadagni. E lo fa drogando letteralmente i propri utenti per poi sezionarli, incasellarli, profilarli e rivenderli agli inserzionisti. E al tempo stesso controlla e manipola l’informazione, e con essa l’opinione pubblica, con tutto ciò che ne consegue. Sorpresi? Penso di no.

Twitter sotto la gestione di Jack Dorsey, un poco forse per la sua predisposizione ideologica (di Jack), un poco probabilmente per la debolezza che gli si legge nello sguardo (sempre di Jack), è forse il più chiaro esempio di come un colosso tecnologico nato per favorire lo scambio di idee (guadagnandoci, of corse) si sia trasformato in un progetto di rieducazione e manipolazione delle masse.

L’intervento di Elon Musk, che si autodefinisce un ‘free speech maximalist’ con l’acquisto di Twitter ha ribaltato il tavolo, scoperchiando un sistema che adesso iniziamo a capire. E il pericolo percepito da chi aveva messo in piedi questo sistema lo si è da subito visto dalle reazioni dei media ufficiali, i cani da guardia del sistema. Elon Musk è stato e viene ancora adesso definito un pericolo per la libertà. Perché ha dichiarato di essere a favore della libertà di espressione. Chi segue da vicino il dibattito negli Stai Uniti sarà già al corrente di tutte le obiezioni e le critiche, gli attacchi che dal momento in cui ha annunciato l’interesse all’acquisto Elon si è tirato addosso.

E oggi – su Twitter – Elon Musk ha iniziato a diffondere i primi (ne ha promessi molti altri) documenti interni a Twitter (essendone il nuovo proprietario può avere accesso a tutto chiaramente) che testimoniano come il management di Twitter abbia attivamente censurato la storia del laptop del figlio di Joe Biden. Se non conoscete la storia… forse è proprio a causa di quella censura.

Allora, per semplificare e ricapitolare. Se vi interessa sapere di più della storia del celeberrimo laptop (sesso, droga, corruzione, tanto per stuzzicare la vostra curiosità) dell’altrettanto celeberrimo Hunter Biden, figlio di Joe Biden, fate click qui.

Se vi interessa seguire il rilascio programmato dei documenti relativi alla censura e alla manipolazione dell’informazione su Twitter pre-Musk, allora fate click qui.

Buona lettura, ricordatevi di usare sempre il vostro cervello.

ADVERSUS