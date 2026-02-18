La tendenza capelli del 2026: glossy & greasy - Photo courtesy of Hermes

ADVERSUS | MODA | Ziggy Chen collezione Autunno Inverno 2026 2027

Ziggy Chen collezione Autunno Inverno 2026 2027

Ziggy Chen ha presentato la collezione Autunno Inverno 2026 2027, intitolata DISSPARATION, alla Paris Fashion Week: una riflessione intensa…

Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Ziggy Chen
Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Ziggy Chen ha presentato la collezione Autunno Inverno 2026 2027, intitolata DISSPARATION, alla Paris Fashion Week: una riflessione intensa su dislocazione, memoria e quella tensione silenziosa che tiene insieme passato e presente.

Svelata all’interno del calendario ufficiale della settimana della moda maschile parigina, la collezione si muove “ai margini della percezione”. Non è ciò che si vede immediatamente a definirla, ma ciò che si sposta, si separa e si ricompone nel tempo. La dislocazione diventa una condizione permanente, discreta ma incisiva, capace di modellare tanto la forma quanto il significato.

Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Ziggy Chen
Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Frammenti del passato affiorano senza nostalgia. Vengono osservati, decostruiti e ricomposti attraverso una sensibilità contemporanea che privilegia l’equilibrio rispetto alla dichiarazione d’intenti, la funzione rispetto all’eccesso. Nulla è completamente risolto: ogni look vive in uno stato di tensione controllata, sospeso tra struttura e morbidezza, tra ciò che è nascosto e ciò che viene rivelato.

Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Ziggy Chen
Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Ed è proprio nella costruzione che questa tensione prende forma. Chen sceglie di mostrare invece di celare: le fodere emergono, gli interni si spostano verso l’esterno, la struttura stessa del capo diventa linguaggio. I pattern nascono da segni tracciati a mano e da frammenti di memoria visiva – pietra, architettura, iconografie storiche. Astratti ma radicati, attraversano epoche diverse senza appartenere davvero a nessuna.

Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Ziggy Chen
Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

La palette è trattenuta, sofisticata: marroni caldi, grigi ammorbiditi, blu-grigio profondi, nero, sfumature grigio-gialle attenuate. Le stratificazioni costruiscono profondità senza peso, volume senza rigidità. La tridimensionalità non è mai gridata, ma calibrata con precisione.

La materia resta centrale. Fibre naturali come lana, cashmere, canapa, lino e seta ancorano la collezione a un senso di autenticità tattile. Filati irregolari e bouclé mantengono visibile la traccia del processo creativo: l’imperfezione non viene nascosta né corretta, ma accolta come parte integrante dell’identità del capo.

Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Ziggy Chen
Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Gli accessori seguono la stessa filosofia: calzature stratificate, pelle intrecciata, dettagli metallici, sciarpe in cashmere. Tutto è funzionale, mai decorativo fine a sé stesso. L’ornamento cede il passo alla coerenza.

Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Ziggy Chen
Ziggy Chen collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Con DISSPARATION, Ziggy Chen allinea artigianalità e portabilità con un rigore quasi meditativo. Ogni elemento è intenzionale, ogni dettaglio misurato. Il risultato è una collezione che non impone un significato, ma lo suggerisce – con discrezione – attraverso materia, costruzione e tempo. In un panorama spesso dominato dal rumore visivo, la sua è una voce bassa ma autorevole, che invita a guardare più a fondo.

