Agata, la nuova modella di copertina di ADVERSUS

Agata è la nostra nuova modella di copertina. Una modella che abbiamo fotografato e intervistato durante una sua permanenza a Milano subito dopo la fine della settimana della moda uomo. Alta, bionda, molto simpatica e anche molto sveglia. Agata è rappresentata a Milano da Olympia Model management.

Guardate il video qui sotto, le foto della galleria dedicata ad Agata, e leggete l’intervista più sotto. Alessio

Agata è rappresentata a Milano da Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

GUARDA IL VIDEO



Parlaci di te, da dove vieni? Mi chiamo Agata, vengo da Varsavia, Polonia. Sono alta 179cm, ho 19 anni.

Come hai iniziato a fare la modella? È una storia buffa, stavo mangiando un gelato insieme a mia mamma, ed una donna mi ha avvicinata e mi ha chiesto “Sei una modella” io ho detto “No” così lei mi ha detto “Forse ti potrebbe interessare diventare modella?”. Non ci avevo mai pensato prima, ma poi ho pensato “Perché no?”. Tutto questo è successo tre anni fa, quando avevo 16 anni.

Eri già così alta? Sì, la mia altezza non è cambiata :-)

Dove hai lavorato, finora, come modella? A Varsavia, naturalmente, a Milano e a Parigi.

GUARDA LE FOTO DI AGATA



Quali sono i tuoi piani per il futuro prossimo? Milano, o un’altra città della moda? Per il momento rimarrò a Milano, dopo l’estate tornerò qui per la Settimana della Moda.

Cosa ti piace del lavoro di modella? Mi piace incontrare persone nuove, nuove amicizie, ed è una buona esperienza per me. Inoltre mi piace il fatto che la vita della modella sia piena di imprevisti, che non si possa prevedere niente. Vado da qualche parte poi ricevo una messaggio dalla mia agenzia che mi dice di andare da un’altra parte, non posso mai prevedere cosa succederà.

E c’è invece qualcosa che non ti piace di questo lavoro? Non mi piace tutta la pressione che noi modella abbiamo sul lavoro, e il fatto che a volte siamo considerate più come delle cose che come delle persone.

Cosa ti piace mangiare? La tua cucina preferita? Mi piace il sushi. Ma io sono vegetariana, quindi mi piace il sushi senza il pesce! In pratica solo avocado… :-) E poi mi piacciono le insalate, la mozzarella, i formaggi in generale…

Ti alleni molto? Un poco, non ho bisogno di sviluppare i muscoli, ma mi piace correre e fare qualche esercizio. Mi piace molto andare a cavallo!

Ti piace fare shopping? Non mi piace stare a lungo in un negozio. Mi annoio, se devo comprare qualcosa entro compro ed esco. Se ci rimango più a lungo va a finire che spendo un mucchio di soldi…

I tuoi hobbies? Andare a cavallo, è il mio hobby principale. E uscire la sera :-)

Fai la modella a tempo pieno, o studi anche? Ho finito le superiori, e adesso mi sono presa un anno di libertà per lavorare a tempo pieno come modella. Dopo un anno tornerò a studiare all’Università.

Cosa vorresti studiare? Psicologia, è molto interessante.

Ringraziamo Olympia Model Management a Milano. Sito web http://www.olympiamodel.com e instagram @olympiamodel

