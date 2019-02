Anastasia. Attrice, modella, aspirante produttrice cinematografica e… la nostra nuova modella di copertina

Anastasia non è una tipica modella, è molto di più. A dire il vero, quella di modella è nel suo caso una definizione restrittiva, per una specialista finanziaria che è prima diventata modella, poi attrice e adesso scrive sceneggiature per brevi film e li produce (scrivere sceneggiature e produrre è quello che le piace fare più di tutto).

Ma iniziamo da… dall’inizio. Anastasia è di Mosca, Russia, è lì ha studiato economia e finanza, ed iniziato una carriera di successo nel mondo della finanza. Di successo, ma non era chiaramente quello che lei aveva in mente per il proprio futuro, Ed è così che Anastasia ha deciso di darci un taglio netto, e di trasferirsi prima in Spagna per lavorare come modella, e poi in Asia. A Bangkok più precisamente.

Ed è stato proprio a Bangkok che abbiamo incontrato Anastasia, ed organizzato questo servizio fotografico e video, Anastasia è infatti la nostra nuova modella di copertina (per chi non lo aveva capito). Lavorare con Anastasia non è stato per nulla difficile. È bella – tutti lo possono vedere – ma anche molto professionale e ricca di esperienza come modella. E creativa, perché quando abbiamo deciso di girare anche un breve video, al termine del servizio fotografico, è stato grazie alla sua energia e alle sue idee che in soli 10 minuti abbiamo messo insieme un breve video, molto energetico e molto divertente. Protagonista… Anastasia naturalmente!

Se volete saperne di più su Anastasia guardate il secondo dei due video. Nella video intervista Anastasia ci parla di come ha iniziato, cosa le piace nel mondo della recitazione e quali sono i suoi piani per il futuro (anticipazione: scrivere e produrre!).

Naturalmente troverete anche una bellissima galleria di foto esclusive dedicate alla nostra modella di copertina di ADVERSUS, Anastasia. Guardate, e divertitevi.

Seguite Anastasia su Instagram @asiamintmodel

