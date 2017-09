La pelle del viso è una zona molto problematica, lo sappiamo. Agenti atmosferici come il sole ed il freddo, stili di vita, fumo, alimentazione, poca cura, sono i principali nemici della pelle, e ad un certo punto iniziamo a vederne i primi effetti. A volte quando sono insorte le prime rughe rimane poco da fare, lo stesso cale per le macchie. Prevenzione e cura costante sono forse gli unici veri rimedi per chi è attento all’invecchiamento della pelle, in tutti i suoi aspetti.

Per saperne di più abbiamo intervistato la Prof.ssa Antonella Tosti, Professore ordinario di Dermatologia Università di Bologna. Ecco le sue risposte alle nostre, e vostre, domande sulla cura della pelle del viso.

Quali sono le caratteristiche principali della pelle del viso dell’uomo e come invecchia la pelle del viso? Quali sono i primi segni dell’invecchiamento della pelle?

I primi segni dell’invecchiamento cutaneo sono le rughe e le macchie iperpigmentate.

Prevenire è sempre meglio che curare. Almeno così dicono. Ma è possibile, dal punto di vista del dermatologo, prevenire l’invecchiamento della pelle, la formazione delle rughe? E se sì quali sono gli accorgimenti da tenere a mente (alimentari, integratori, stile di vita, esposizione al sole, creme…)?

La prima prevenzione è evitare di esporsi al sole; le radiazioni ultraviolette accelerano moltissimo l’invecchiamento cutaneo. Altrettanto negativo è il fumo.

Per prevenire l’invecchiamento è importante un alimentazione ricca di sostanze antiossidanti ( presenti soprattutto nella frutta e nei vegetali freschi) e l’utilizzo quotidiano di un filtro solare con FP 15-25.

Le creme per la pelle del viso servono a qualcosa? E se sì quali possono essere utili e usate in quale modo? Cosa è possibile fare per la pelle del viso dell’uomo (non prendendo in considerazione in questa intervista interventi di chirurgia plastica o interventi laser) per attenuare i segni dell’invecchiamento? (delle rughe, delle occhiaie o delle borse sotto gli occhi, dei pori dilatati…)

Per prevenire e ridurre le rughe sono utili creme che contengono vitamina A (retinolo) e suoi derivati, che riducono anche i pori dilatati, vitamina C, vitamina E e alfaidrossiacidi. Per le macchie pigmentate sono utili l’acido retinico e l’acido cogico. La vitamina K è utile per ridurre le occhiaie. Purtroppo non ci sono creme che migliorano le borse sotto gli occhi.

Grazie

Alessio Cristianini | ADVERSUS

Si ringrazia la Prof.ssa Antonella Tosti

Professore ordinario di Dermatologia

Università di Bologna

http://www.antonellatosti.it