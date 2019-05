Diete dimagranti. Ma ti rendi davvero conto di quanto mangi?

Se hai deciso di dimagrire, e ti sei messo a dieta, ma se ti stai ANCHE domandando come mai la dieta che stai seguendo non funziona, prova a pensare bene a quello che mangi. E a quante calori ‘nascoste e inutili’ introduci nel tuo corpo ogni giorno.

Il primo consiglio che danno i dietologi è quello di tenere un diario, di scrivere quello che si mangia . Non è un consiglio dato a caso, c’è – chiaramente – un perché. Spesso, pur convinti di essere a dieta, non ci rendiamo conto che ogni giorno, giorno dopo giorno, introduciamo nel nostro organismo centinaia di calorie che noi non consideriamo tali. Ma con le quali che il nostro organismo invece deve fare i conti.

Ecco alcune informazioni che forse potrebbero tornarti utili adesso che stai proprio per lasciar perdere la dieta perché “non funziona”. Forse non funziona per colpa di qualcuno dei punti qui sotto?

Un bicchiere di vino apporta circa 100 calorie… due bicchieri 200 calorie… fate voi il calcolo a fine pranzo, o a fine cena…

Una lattina di birra (33cl) apporta oltre 150 calorie. Quante birre bevi ogni giorno… magari in estate al mare ‘perché fa tanto caldo’ proprio quando speri che lo iodio del mare (certo, certo…) ti aiuterà finalmente a dimagrire?

Un uovo sono circa 80 calorie, una frittata di due uova più l’olio (o peggio ancora il burro) supera tranquillamente le 200 calore

La frutta. La frutta!!! Ma la frutta non andava bene per la dieta??? Certo, ma dipende da quanta ne mangi, e soprattutto da quanto è dolce. Lo zucchero contenuto nella frutta conta anche quello. Eccome se conta… Una mela grande può portare oltre 200 calorie. Una banana grande oltre 150 calorie. E io che mangiavo tanta frutta perché non faceva ingrassare…

Bibite gassate. Una lattina di coca cola o di pepsi cola circa 130 calorie… pensateci quando andate al fast food…

Parlando di fast food… ho guardato la tabella dei valori nutrizionali di McDonald’s (se siete curiosi fate click qui) e mi sono spaventato. Questo vale anche per la concorrenza chiaramente, da Burger King a KFC e compagnia bella. Io non ci metto piede, voi fate come volete, ma rendetevi conto che un pasto può costarvi molto in termini di calorie… molto.

Gelato… Una coppetta di gelato a seconda delle dimensioni apporta dalle 300 calorie in su. Una coppetta che si finisce in cinque minuti!

E potremmo continuare, ma ci fermiamo qui. Se decidete di mettervi a dieta, fatelo ricordandovi che basta niente per far schizzare in su la quantità di calorie che introducete nel vostro organismo… anche se non ve ne rendete conto. Ricordatevelo la prossima volta che – sulla bilancia – vi sorprenderete degli scarsi risultati della vostra ‘dieta’.

ADVERSUS