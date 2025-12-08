Lexus LFA Concept

Nata dalla forte convinzione del presidente di Toyota Motor Corporation (TMC), Akio Toyoda, alias Master Driver Morizo, che alcune tecniche e competenze automobilistiche debbano essere preservate e trasmesse alle prossime generazioni, la Lexus LFA Concept è un prototipo di auto sportiva BEV sviluppato insieme alle GR GT e GR GT3 del TOYOTA GAZOO Racing.

Seguendo le orme della Toyota 2000GT e della Lexus LFA, la Lexus LFA Concept incarna il principio “Shikinen Sengu” di Toyota, che trasmette tecniche e competenze dai veterani della produzione automobilistica alle generazioni più giovani, affinché possano essere apprese ed evolute. In questo progetto, Lexus si è lanciata in una esperienza di sviluppo “one-team” in collaborazione con il TGR per creare una vettura sportiva di riferimento tra i modelli BEV, che superi le aspettative dei clienti.

Lexus intende continuare ad affrontare le sfide del futuro della produzione automobilistica attraverso tecnologie di elettrificazione sempre più raffinate attraverso tecniche e competenze ereditate dalle esperienze passate.

Un nuovo concetto di auto sportiva elettrica (BEV) di ispirazione condivisa con la GR GT e la GR GT3

La Lexus LFA Concept è un prototipo di nuova generazione di auto sportiva che incarna, insieme alla GR GT e alla GR GT3, la Toyota “Shikinen Sengu”. Basato sui tre elementi chiave: baricentro basso, peso ridotto e elevata rigidità e la ricerca delle migliori prestazioni aerodinamiche, condivide le tecniche e le competenze utilizzate nello sviluppo della GR GT e della GR GT3, definendo al contempo un nuovo riferimento per le auto sportive elettriche (BEV).

Il progetto Lexus è basato su elementi portanti come un telaio leggero e ad alta rigidità interamente in alluminio e una posizione di guida ottimale che rafforzi la sensazione di compattezza tra auto e guidatore. Lexus, leader nell’elettrificazione dei veicoli, ha dato forma a un’auto sportiva adatta all’era dell’elettrificazione, con il desiderio di offrire il massimo piacere di guida ed esplorare il potenziale delle auto sportive elettriche (BEV). La sua ricerca di un packaging ottimale per i BEV ha portato ad un mix di prestazioni di guida di alto livello, derivate dalla GR GT e della GR GT3, e uno stile senza tempo che possa essere apprezzato anche in futuro.

La denominazione “LFA” non è vincolata ai veicoli alimentati da motori a combustione interna. Rappresenta un veicolo che incarna tecnologie che gli ingegneri vogliono preservare e trasmettere alle generazioni future. Dal passato al futuro: Lexus LFA Concept è una testimonianza di come Lexus stia preservando e trasmettendo il valore delle auto sportive e delle conoscenze automobilistiche affinché possano essere conservate ed evolute.

“Discover Immersion”—una nuova esperienza di guida immersiva

Una guida emozionante è un valore fondamentale per le auto sportive, anche con i tempi che cambiano. Lexus LFA Concept è concepita come un’auto per il massimo piacere di guida, capace di coinvolgere il guidatore in un’esperienza immersiva senza eguali. Questa è l’essenza di “Discover Immersion”.

La ricerca della esperienza immersiva nasce dal desiderio di raggiungere un alto livello di fusione tra performance aerodinamica e bellezza scultorea. La posizione di guida è stata sviluppata attentamente ed è stata raffinata fino ai minimi dettagli. L’armonia tra funzione e bellezza del design generale degli interni trasforma la funzionalità in un’estensione del pensiero del guidatore, coinvolgendolo profondamente nell’esperienza di guida.

Packaging flessibile e design essenziale

La Lexus LFA Concept persegue un equilibrio stilistico raffinato con un valore senza tempo che si manterrà anche in futuro. Utilizzare il telaio interamente in alluminio della GR GT è stato fondamentale per massimizzare le prestazioni da auto sportiva. Allo stesso tempo, la sua silhouette bassa e fluida dal frontale al posteriore, eredita la bellezza scultorea della Lexus LFA, pur mostrando proporzioni classiche da coupé. Questo concept presenta oggi una nuova forma ideale di auto sportiva con un appeal universale che trascende i confini di spazio, culture e tempi, di forte impatto emotivo.

Un abitacolo avvolgente creato intorno alla posizione di guida ideale

L’abitacolo estremamente avvolgente offre la stessa posizione di guida ideale della GR GT e della GR GT3, aumentando la sensazione di compattezza tra auto e guidatore per offrire un piacere di guida senza precedenti.

Gli interni sono stati realizzati con cura in ogni aspetto, con componenti funzionali disposti intorno al guidatore, che generano un senso di tranquillità. Il volante è stato progettato per l’utilizzo di guida sportiva, eliminando la necessità di cambiare impugnatura durante le svolte, mentre la disposizione degli interruttori agevola un controllo intuitivo del veicolo. Nel complesso, l’approccio minimalista incontra il fascino di un design ricercato e uno spazio interno raffinato per creare una sensazione a bordo di grande confort.

Lexus LFA Concept

La Lexus LFA Concept è un modello di auto sportiva elettrica (BEV) che è stato già presentato come “Lexus Sport Concept” alla Monterey Car Week e al Japan Mobility Show nel 2025. Oggi è stato presentato nuovamente con una nuova denominazione e alcune specifiche ancora parziali.

Caratteristiche principali di Lexus LFA Concept