Colori e tecniche per capelli biondi estate 2025: highlights e balayage – Photo Charlotte Mesman

Le tendenze colore per l’estate 2025 sono tutte incentrate su chiome bionde luminose e naturali che sembrano catturare la luce del sole. Questa stagione celebra le tonalità di biondo più morbide, arricchite da tecniche come il balayage e gli highlights, che donano profondità, movimento e brillantezza. Ciò che rende queste tecniche così amate è il loro effetto di ricrescita naturale, che riduce la necessità di ritocchi frequenti dal parrucchiere.

I colori biondi dell’estate 2025

La tonalità protagonista di questa estate è il biondo crème brûlée: una ricca combinazione di sfumature caramello e miele che dona ai capelli una luminosità solare e dorata. È un colore che valorizza quasi ogni tipo di incarnato e diventa ancora più delicato grazie a sottili colpi di luce.

Per chi ama un look più rilassato e “da spiaggia”, il biondo surfer è il preferito: tonalità fredde, effetto sole, con highlights delicati che evocano immediatamente l’estate. Continuano ad avere successo anche il biondo buttercream e il biondo miele, con nuance calde e burrose che donano volume e una luminosità naturale, perfetti per le lunghe giornate estive.

Sul versante più freddo della palette troviamo il biondo ghiaccio e il biondo champagne, dalle finiture chiare e glaciali, che creano un contrasto sofisticato con la pelle abbronzata.

Balayage: l’arte della profondità naturale

Il balayage si conferma come la tecnica regina dell’estate 2025, apprezzata per il suo effetto naturale e l’elegante transizione del colore. A differenza dei classici colpi di sole, il balayage viene applicato a mano libera, con un effetto finale che sembra davvero scolorito dal sole. Il risultato è un look morbido e stratificato, che richiede poca manutenzione.

Quest’anno l’accento è posto sulle tonalità calde attorno al viso e su accenti chiari molto delicati. I parrucchieri consigliano colori 2 o 3 toni più chiari rispetto alla tua base naturale, per illuminare l’incarnato senza risultare troppo marcati. In particolare, il face-framing balayage è molto richiesto: sfumature caramello o biondo cenere che valorizzano il viso e si armonizzano con il sottotono della pelle.

Per un tocco moderno, arrivano anche le ribbon lights: ciocche più larghe e visibili che aggiungono movimento e texture, ideali per i capelli ricci. Sta prendendo piede anche il reverse balayage: si aggiungono tonalità più scure – come il teddy blonde – per creare profondità senza decolorazione, perfetto per le brune che vogliono più dimensione senza danneggiare il capello.