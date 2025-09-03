CONCEPT AMG GT XX: innovazioni da record per prestazioni senza limiti

Sistema di raffreddamento ad alte prestazioni: Central Coolant Hub (CCH) innovativo e piastra di raffreddamento nel sottoscocca. Aerodinamica avanzata: gestione precisa del flusso d’aria per un raffreddamento superiore e stabilità ad alta velocità. Elevata capacità di ricarica: tempi di ricarica brevi e potenza di ricarica abilitati da una nuova stazione di ricarica e High-Power Charging Hub. Software intelligente: Strategia da record alimentata dall’esperienza della Formula 1®. Display concept appositamente progettato: Design UI/UX per prestazioni di picco. Ulteriori innovazioni: casco da corsa AR, attuatore al plasma, scansione del corpo 3D e ThrillAR

Pochi giorni fa, il CONCEPT AMG GT XX ha catturato l’attenzione globale percorrendo 40.075 chilometri sulla leggendaria pista di prova di Nardò in meno di otto giorni e stabilendo un totale di 25 record di lunga distanza con un margine impressionante durante questo viaggio “intorno al mondo in otto giorni”. In condizioni di test estreme, ha dimostrato la sua resistenza superiore, continuando la lunga tradizione di successi da record di Mercedes AMG. Il marchio di performance di Affalterbach ha spinto i limiti con due veicoli che hanno corso giro dopo giro, battendo record su record, a una velocità di crociera di 300 km/h, per 7 giorni, 13 ore, 24 minuti e 07 secondi.

Tra i numerosi record segnati prticolarmente significativo è quello per la distanza più lunga mai percorsa da un veicolo elettrico in 24 ore. In questo test di resistenza estrema, il precedente punto di riferimento non è stato solo battuto una volta, ma è stato frantumato quattordici volte: Mercedes-AMG ha schierato due CONCEPT AMG GT XX nella sfida di Nardò. Entrambi i veicoli hanno superato il record precedente in ogni singola finestra di 24 ore con un margine impressionante.



Questo stress test definitivo è stato possibile solo grazie all’impareggiabile capacità di resistenza del suo rivoluzionario propulsore. Il CONCEPT AMG GT XX è alimentato da tre motori a flusso assiale e una batteria a raffreddamento diretto, tecnologie che entreranno in produzione il prossimo anno nella prossima architettura ad alte prestazioni AMG.EA.



Una serie di ulteriori innovazioni, parzialmente pronte per la produzione, hanno svolto un ruolo chiave in questo test estremo. Tra questi: un concept di raffreddamento integrato, un’aerodinamica sofisticata e una strategia operativa intelligente.



Inoltre, il CONCEPT AMG GT XX introduce una serie di innovazioni sia negli esterni che negli interni. I punti salienti includono un casco da corsa con realtà aumentata, imbottiture ergonomiche dei sedili 3D e nuovi materiali basati sulla biotecnologia. Le caratteristiche esterne di spicco includono segmenti di vernice illuminati lungo i lati, altoparlanti integrati nei fari e il pannello MBUX Fluid Light nella parte posteriore.



“Mercedes AMG e Formula 1® sono sinonimo di innovazione, competizione intensa e superamento dei limiti di ciò che è tecnicamente possibile. I nostri propulsori hanno ottenuto un successo rivoluzionario sin dalle prime gare su strada nella storia dell’automobile più di 120 anni fa, stabilendo parametri di riferimento per decenni. Negli anni ’70 e ’80, Mercedes Benz era un ospite abituale qui a Nardò, stabilendo numerosi record internazionali di velocità e pista, in particolare con la C111 come programma tecnologico visionario. Allora, abbiamo dimostrato le capacità prestazionali di propulsori diesel e benzina innovativi. Ora, con il programma tecnologico CONCEPT AMG GT XX, stiamo entrando in una nuova dimensione di prestazioni, questa volta con trazione completamente elettrica. L’obiettivo è ridefinire i limiti di ciò che è tecnicamente possibile nell’era della trazione elettrica. Quindi, cosa potrebbe esserci di più appropriato che andare a caccia di record ancora una volta? La nostra missione: ridefinire gli standard stessi di prestazioni con tecnologie e innovazioni rivoluzionarie. La motivazione e la dedizione del team interfunzionale di Mercedes AMG, Mercedes Benz, Mercedes Benz Mobility e dei nostri esperti di motori di F1 presso Mercedes AMG High Performance Powertrains durante l’intera fase di preparazione sono state illimitate. Sono immensamente orgoglioso del risultato senza precedenti dell’intero team in questa straordinaria corsa da record.”

Markus Schäfer, Member of the Board of Management of Mercedes Benz Group AG, Chief Technology Officer, Development & Procurement



“In AMG, l’innovazione ha uno scopo chiaro: deve offrire prestazioni per i nostri clienti. Ecco perché molte delle tecnologie del CONCEPT AMG GT XX si faranno presto strada nei nostri veicoli di produzione. Al centro di tutto questo c’è, ovviamente, il rivoluzionario concept di trazione con motori a flusso assiale e una batteria a raffreddamento diretto, entrambi disponibili già dal prossimo anno. Inoltre, stiamo sfruttando i dati raccolti a Nardò per perfezionare ulteriormente la nostra prossima architettura ad alte prestazioni, AMG.EA. I nostri clienti beneficeranno di una dimensione completamente nuova di potenza elettrica sostenuta.”

Michael Schiebe, CEO of Mercedes AMG GmbH and Head of Business Units Mercedes Benz G Class and Mercedes Maybach