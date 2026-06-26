Dior Uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dior

Per la collezione Dior Uomo Primavera Estate 2027, Jonathan Anderson ha presentato la sua espressione più compiuta dell’universo che sta costruendo per la maison: un luogo in cui raffinatezza aristocratica ed energia della cultura giovanile si incontrano tra la fine di una festa e l’inizio di un nuovo giorno.

La collezione si è sviluppata come uno studio dei contrasti. Le arti decorative del Settecento e la sartoria storica, entrambe legate alle passioni di Christian Dior e alla cornice del Musée Nissim de Camondo, si sono scontrate con riferimenti alla cultura rave, al guardaroba notturno e al modo spontaneo in cui i giovani mescolano capi formali e informali.

Il personaggio immaginato da Anderson sembrava nascere dall’incontro tra la tradizione di Eton e gli eccessi delle ore piccole. Il risultato è un guardaroba per l’“aristocratico spettinato”, figura ormai centrale nella sua narrazione per Dior.

Dior Uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dior

Una sartoria che si lascia andare

Lo stilista ha proseguito l’idea introdotta nella sua collezione d’esordio, ma questa stagione il concetto appare più morbido, più facile da indossare e più accessibile. La sartoria si è fatta più rilassata attraverso gli ampi completi “Bobby”, ispirati a un modello vintage di Marc Bohan, le giacche doppiopetto dalle proporzioni generose, gli smoking morbidi e i pantaloni più larghi.

Anche la trasparenza ha avuto un ruolo importante. I capi in chiffon di seta stampati con gessati e pied-de-poule hanno portato una leggerezza inattesa alla sartoria tradizionale. Redingote, vestaglie e completi pigiama si sono fusi con trench e bomber, dando vita a capi sospesi tra storia e modernità.

Dior Uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dior

Ovunque si percepiva un deliberato senso di imperfezione. Papillon storti, vestaglie lasciate aperte, orli sfrangiati, bordi strappati e maglie smagliate davano ai look l’impressione di aver attraversato una lunga notte. Eppure, l’eleganza di Dior restava intatta.

Il fascino del mattino dopo

La palette cromatica bilanciava toni neutri classici e improvvisi lampi di festa. Blu navy, beige, nero, marrone cioccolato e sfumature di lana costituivano la base, mentre paillettes argento e oro, superfici metalliche, rosa effetto stone-washed e ricami dai colori vivaci introducevano accenti glamour.

Dior Uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dior

Anche il lavoro sulle texture era particolarmente ricco. Il denim dall’aspetto consumato si affiancava a ricami preziosi, mentre gli chiffon stampati e trasparenti dialogavano con maglieria pesante e capispalla importanti. Parka in suede e blazer foderati in shearling suggerivano un senso di comfort e protezione, quasi come avvolgersi in una coperta dopo l’alba.

Pois di paillettes, quadri stropicciati, giacche con frange, tessuti metallici e tocchi di pitone scintillante rafforzavano il dialogo tra lusso e spontaneità.

Dior Uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dior

Quando l’eredità incontra la cultura rave

Una delle idee più forti della collezione è stata l’incontro tra il patrimonio di Dior e il linguaggio della vita notturna. Jeans e pantaloni ricoperti di paillettes, stivali da discoteca e capi metallici da festa suggerivano il guardaroba di una celebrazione continua, una sorta di uniforme per un party boy.

Dior Uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dior

I capi storici sono stati riletti con un’attitudine contemporanea grazie ai dettagli ispirati al pigiama e alle finiture volutamente consumate, mentre la sartoria appariva al tempo stesso impeccabile e disinvolta. La collezione sembrava inoltre pensata per un pubblico più ampio, grazie a capispalla, maglieria e pezzi versatili capaci di adattarsi a stagioni e stili diversi.

Dior Uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dior

Allo stesso tempo, la collezione ha aperto un dialogo più ampio all’interno di Dior, condividendo tecniche e idee con le collezioni femminili e continuando a costruire nuovi codici della maison fondati tanto sulla formalità quanto sul desiderio di fare festa.