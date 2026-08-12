Niacinamide, retinolo e ceramidi sono ovunque nella skincare maschile. Ecco cosa fa davvero ciascun ingrediente, senza gergo.

Niacinamide, retinolo e ceramidi: la base della nuova skincare maschile

Qualcosa è cambiato nella skincare maschile nell’ultimo anno. Gli uomini non stanno semplicemente acquistando più prodotti. Ne scelgono di specifici, fanno domande precise e usano parole che, cinque anni fa, sarebbero sembrate assurde davanti al banco di una profumeria dedicato al grooming maschile. Niacinamide, retinolo e ceramidi compaiono ormai tanto nelle linee di skincare maschile della grande distribuzione quanto in quelle premium. E sempre più uomini vogliono sapere cosa fanno davvero questi ingredienti prima di acquistarli. Il packaging, da solo, non basta più.

La niacinamide fa più di un lavoro alla volta

La niacinamide è una forma di vitamina B3. La sua particolarità è che non agisce su un solo problema. La maggior parte degli attivi ha un meccanismo d’azione principale. La niacinamide ne ha diversi.

Stimola direttamente la produzione di ceramidi e di altri lipidi che compongono la barriera cutanea, lo strato più esterno che trattiene l’umidità e tiene lontane le sostanze irritanti. Quando questa barriera è compromessa, la pelle diventa secca, reattiva e più soggetta agli arrossamenti. Per molti uomini è una sensazione familiare: irritazione da rasatura, peli incarniti, sensibilità generale. Il legame con la barriera cutanea è meno evidente.

La niacinamide interrompe inoltre il processo che porta alla formazione di macchie scure e a un colorito non uniforme, e ha effetti antinfiammatori misurabili. Ecco perché i dermatologi la raccomandano spesso contro arrossamenti e imperfezioni che compaiono lungo una mascella rasata più volte alla settimana. In uno studio clinico controllato, una formula topica di niacinamide al 5% ha ridotto significativamente linee sottili, iperpigmentazione e arrossamenti nell’arco di 12 settimane, migliorando anche l’elasticità. Niente male per un solo ingrediente.

Il retinolo è l’ingrediente con le prove più solide a sostegno

Il retinolo è probabilmente l’ingrediente che mette più in allerta gli uomini. La sua reputazione per le irritazioni non aiuta, e rimane l’idea che serva soprattutto contro le rughe. Né l’una né l’altra cosa è del tutto corretta. Il retinolo accelera il ricambio cellulare, quindi le cellule della pelle vengono sostituite più velocemente e in modo più uniforme. Il risultato può essere una texture migliore e un minore accumulo che porta a pori ostruiti e imperfezioni, non solo meno linee sottili. L’irritazione è reale, ma conta il dosaggio. I dermatologi iniziano generalmente con una bassa concentrazione e la aumentano gradualmente, spesso abbinandola a una crema idratante che sostiene la barriera cutanea durante il periodo di adattamento.

È anche per questo che retinolo e niacinamide vengono così spesso consigliati insieme. Non sono ingredienti in competizione. La niacinamide sostiene la barriera mentre il retinolo fa il suo lavoro, rendendo il retinolo più facile da tollerare. Per molte persone, questo conta più di qualsiasi altra cosa. Se l’irritazione ti porta a smettere dopo due settimane, il retinolo non farà molto per te.

Le ceramidi sono il motivo per cui una crema idratante funziona davvero

Le ceramidi ricevono meno attenzione degli altri due ingredienti. Semplicemente, sembrano meno interessanti. Sono lipidi, grassi naturalmente presenti che costituiscono una parte importante della barriera cutanea esterna. Quando questa barriera è intatta, la pelle trattiene l’umidità e resiste alle irritazioni provocate dall’ambiente, dalla rasatura, dal vento e dal freddo. Quando non lo è, l’acqua fuoriesce più rapidamente del dovuto. La pelle diventa tesa, desquamata o stranamente sensibile, anche quando non sembra essere cambiato nulla di visibile.

Le ceramidi contenute in una crema idratante non servono a idratare la pelle nello stesso modo in cui lo fa l’acqua. La loro funzione è strutturale. Aiutano a ricostruire il sistema che mantiene l’idratazione al suo posto. È una parte importante del motivo per cui una crema idratante con ceramidi tende a funzionare meglio di una che dà semplicemente una sensazione di idratazione nel momento in cui la applichi.

Il mito che impedisce agli uomini di combinarli

Circola online una convinzione persistente secondo cui niacinamide e retinolo si annullerebbero a vicenda se usati insieme. Questa idea ha portato molti uomini, e molte donne, a usare l’uno o l’altro invece di entrambi. La convinzione nasce da una vecchia preoccupazione legata ai livelli di pH di alcune formulazioni. Ma i dermatologi raccomandano regolarmente la combinazione, e diversi studi clinici hanno utilizzato i due ingredienti insieme senza problemi. L’abbinamento ha senso. Il sostegno alla barriera offerto dalla niacinamide può rendere il retinolo più facile da tollerare con costanza, e la costanza è di solito il vero punto critico quando si tratta di ottenere risultati dal retinolo.

Perché finalmente i nomi contano

Nulla di tutto questo richiede una routine da dieci passaggi o uno scaffale pieno di prodotti. Un detergente, una crema idratante con ceramidi, un siero alla niacinamide e un retinolo da usare la sera coprono i fondamentali che i dermatologi raccomandano davvero. Il cambiamento più importante è altrove. Gli uomini chiedono cosa fa un ingrediente prima di decidere se vale la pena usarlo, invece di acquistare basandosi soltanto sul packaging. Questo passaggio – dalla fedeltà al brand alla conoscenza degli ingredienti – potrebbe essere la storia più interessante dietro all’ingresso della skincare maschile nel mainstream quest’anno.