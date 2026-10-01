Dolce&Gabbana primavera estate 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Per la Primavera/Estate 2027, Dolce&Gabbana torna alle proprie origini, esplorando il patrimonio culturale ed estetico della Sicilia attraverso una nuova tensione creativa, capace di ridefinirne i codici. Nasce così un nuovo personaggio nell’universo Dolce&Gabbana: consapevole della propria eredità, guidato dall’istinto e animato da una personalità inconfondibile.

Stravaganza Siciliana

Dolce&Gabbana primavera estate 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

“Stravaganza Siciliana” guarda agli antichi palazzi barocchi della Sicilia, luoghi in cui l’identità si è costruita, stratificata e trasformata nel corso dei secoli. Tra queste architetture, abiti, gioielli, tessuti e oggetti custodiscono ricordi che attraversano generazioni. Una giacca appartenuta alla nonna, un cimelio di famiglia, un antico corredo, ricami, merletti e tappezzerie raccontano storie già vissute. Riletti attraverso uno sguardo contemporaneo, questi frammenti preziosi si incontrano dando vita a una nuova espressione di stile: eclettico, eccentrico e profondamente personale.

Dolce&Gabbana primavera estate 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Il concetto di stravaganza definisce tanto l’attitudine quanto la costruzione della collezione. Tradizionalmente associato al mondo dello spettacolo e delle performance, qui diventa un modo di vestire libero da convenzioni, in cui epoche, materiali e linguaggi differenti convivono con naturalezza. Il pizzo nei toni pastello incontra la stampa leopardo; broccati e tessuti d’arredo prendono forma in abiti e giacche; la lingerie emerge sotto abiti rigorosi; le minigonne sfidano ogni regola. I gioielli si combinano e si sovrappongono: perle, croci, cammei, coralli, spille, pietre e talismani. Non c’è spazio per la nostalgia: ogni riferimento ereditato dal passato viene reinterpretato con libertà, leggerezza e spontaneità.

Dolce&Gabbana primavera estate 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Dal palazzo al guardaroba

Il palazzo, cuore della vita familiare, si trasforma simbolicamente in un guardaroba. Damaschi, passamanerie e stoffe d’arredo abbandonano gli interni per avvolgere il corpo, mentre lampadari e ricordi di famiglia ispirano gioielli e accessori. Il risultato richiama la Palermo raccontata da Tomasi di Lampedusa, dove continuità e cambiamento dialogano costantemente.

Dolce&Gabbana primavera estate 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

La stampa leopardo della Sicilia

Dolce&Gabbana primavera estate 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

La stampa leopardo attraversa l’intera collezione, richiamando un immaginario che accompagna la storia della Sicilia da secoli e che nel tempo ha assunto significati sempre nuovi. Presente già nei mosaici della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina come espressione di potere, fascino e spettacolarità, trova una nuova risonanza nella narrazione dell’isola grazie a Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Dolce&Gabbana primavera estate 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

“Stravaganza Siciliana” reinterpreta questo motivo attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di sensualità e ironia.