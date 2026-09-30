Un club che nasce da un’idea precisa di automobilismo: meno apparenza, più passione. Ne abbiamo parlato con Giacomo Bozzola, co-fondatore e Presidente.

Via Serlas Drivers Club intervista a Giacomo Bozzola, co-fondatore e Presidente – Photo courtesy of Via Serlas Drivers Club

Un club che nasce da un’idea precisa di automobilismo: meno apparenza, più passione. Ne abbiamo parlato con Giacomo Bozzola, co-fondatore e Presidente. “Una macchina per noi deve avere una storia da raccontare. Può essere storica, nuova, molto costosa oppure relativamente semplice: quello che conta è che abbia carattere e che il proprietario abbia davvero voglia di guidarla“.

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Partiamo dall’inizio: che cos’è Via Serlas?

Via Serlas Drivers Club intervista a Giacomo Bozzola, co-fondatore e Presidente – Photo courtesy of Via Serlas Drivers Club

E’ un club su invito, nato tra amici uniti dalla passione per le auto e per la guida. Organizziamo road trip ed esperienze selezionate, cercando di mettere insieme macchine senza tempo, strade affascinanti e persone appassionate. Siamo un club italo-svizzero e gravitiamo principalmente tra Milano, Lugano, il Lago di Como e l’Engadina. Per chi ama guidare questi sono luoghi unici: in poche ore si passa dalla città ai laghi per poi ritrovarsi su alcuni dei passi alpini più belli d’Europa.

Da dove viene il nome?

Via Serlas è una delle strade più iconiche di St. Moritz e rappresentava perfettamente il mondo che volevamo costruire: elegante, alpino, internazionale, ma allo stesso tempo discreto.

Via Serlas Drivers Club intervista a Giacomo Bozzola, co-fondatore e Presidente – Photo courtesy of Via Serlas Drivers Club

C’è poi una componente personale. Frequentiamo St. Moritz e l’Engadina da tanti anni e, in un certo senso, anche il gruppo che avrebbe poi dato vita al club si è formato lì. Negli anni ci siamo conosciuti grazie ad appuntamenti come The I.C.E. di St. Moritz, Passione Engadina e Bernina Gran Turismo. Scegliere un nome legato a St. Moritz è stato quindi piuttosto naturale e per questo vogliamo che almeno uno dei nostri eventi principali ogni anno passi da lì.

Perché un nuovo club automobilistico?

Ci sembrava che mancasse qualcosa: esistono innumerevoli eventi automotive, ma spesso il focus finisce per essere sulla macchina come status symbol o sull’apparire. Via Serlas nasce prima di tutto come gruppo di amici. Le auto sono ciò che ci unisce, ma non vogliamo che diventino una gara a chi possiede quella più costosa o più rara.

Una macchina per noi deve avere una storia da raccontare. Può essere storica, nuova, molto costosa oppure relativamente semplice: quello che conta è che abbia carattere e che il proprietario abbia davvero voglia di guidarla.

C’è una frase che riassume questa filosofia?

Me ne viene in mente una che secondo me è quella più esplicativa: “Cars before algorithms.”

Oggi molte esperienze vengono pensate in funzione di come verranno raccontate sui social. Noi partiamo dall’esperienza reale: svegliarsi presto, accendere le macchine, attraversare un passo alpino, fermarsi per un caffè e fermarsi a cena a chiacchierare per ore. Se poi ci sono anche belle foto o video, benissimo.

Raccontaci il tipo di persone che fanno parte di Via Serlas

Persone anche molto diverse tra loro, ed è proprio questo il bello. L’età media è piuttosto bassa e tutti proveniamo da mestieri e background diversi. Quello che cerchiamo è una sensibilità comune verso le auto, il viaggio e il modo di stare insieme.

Come sono strutturati i vostri eventi?

Via Serlas Drivers Club intervista a Giacomo Bozzola, co-fondatore e Presidente – Photo courtesy of Via Serlas Drivers Club

La guida rimane sempre il cuore dell’esperienza. Cerchiamo belle strade, spesso alpine, e costruiamo intorno alla guida il resto: soste, hotel, ristoranti, magari una degustazione o qualcosa legato al territorio. Senza però riempire ogni minuto: deve rimanere spazio per guidare, parlare e improvvisare.

Accanto ai road trip principali ci piace mantenere una componente più spontanea. A settembre, per esempio, abbiamo partecipato per due domeniche consecutive al raduno di Piazza Affari a Milano: un modo semplice per ritrovarsi e passare qualche ora insieme.

Perché questo legame così forte con le Alpi?

Via Serlas Drivers Club intervista a Giacomo Bozzola, co-fondatore e Presidente – Photo courtesy of Via Serlas Drivers Club

Sono probabilmente uno dei luoghi migliori al mondo per vivere un’automobile. In poche ore attraversi passi completamente diversi, cambi Paese, lingua e paesaggio.

Quanto conta la componente estetica del progetto?

Via Serlas Drivers

L’estetica è importante ma deve essere coerente con ciò che facciamo. Fin dall’inizio abbiamo cercato un’identità visiva precisa, quasi più vicina a un piccolo club privato o a un brand heritage che al classico club automobilistico. Vorremmo essere riconoscibili senza dover “urlare”.

Un ricordo del primo evento? Se non sbaglio si è tenuto proprio a St. Moritz.

La cosa che mi ha colpito è stato vedere quanto velocemente il gruppo abbia iniziato a funzionare indipendentemente dalle macchine. All’inizio inevitabilmente si parla di motori, dati tecnici e design. Poi, dopo qualche ora, le auto diventano quasi lo sfondo.

Via Serlas Drivers Club intervista a Giacomo Bozzola, co-fondatore e Presidente – Photo courtesy of Via Serlas Drivers Club

Via Serlas ambisce a diventare un grande club internazionale?

Internazionale sì, grande necessariamente no. La nostra dimensione oggi è naturalmente italo-svizzera, ma in futuro il network potrà sicuramente allargarsi.

Non abbiamo però l’obiettivo di accumulare membri. Se tra qualche anno Via Serlas sarà ancora un gruppo relativamente piccolo, ma composto da persone che hanno davvero piacere di prendere la macchina e partire insieme, per noi sarà un successo.

Il prossimo evento?

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Il 10 e 11 ottobre chiuderemo la stagione con un giro sulle strade delle Alpi Lepontine, tra Italia e Svizzera. Partendo dall’alto Piemonte, percorreremo alcuni passi leggendari, come il Furka e il San Gottardo. La domenica invece sarà dedicata a un giro sul lago Maggiore e a un pranzo sulle Isole Borromee. Tra l’altro avremo un numero record di partecipanti: ben 24, suddivisi su 12 autovetture.