Homme Plissé Issey Miyake collezione autunno inverno 2023 2024

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE sfilata collezione Autunno Inverno 2023 2024 – Photo courtesy of ISSEY MIYAKE

Presentata al Palais de Tokyo di Parigi, la COLLEZIONE HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE AUTUNNO INVERNO 2023 2024, Upon A Simplex, è un’indagine sui triangoli e altre forme geometriche semplici che si sviluppa nella creazione di forme complesse. Le forme derivate in questo modo sono incorporate negli indumenti e i segmenti di linea dei loro componenti sono adattati come pieghe nelle costruzioni di tessuto, una raccolta di formazioni elaborate che riflettono la semplicità della geometria di base.

MONTHLY COLOR JULY presenta una vivace tavolozza di colori. Il nuovo stile della giacca è una silhouette ampia e arrotondata. Le pieghe a cresta si estendono dal collo verso le spalle, come maniche raglan, prestandosi alla costruzione tubolare.

EDGE COAT è progettato con pieghe radianti in poliestere ad alta densità. Il nuovo stile del cappotto tridimensionale si ispira a una composizione di triangoli e presenta una piega sul retro che si estende da un polsino all’altro.

SKEW GRID è una serie di stampe a griglia plissettata dai colori contrastanti, disponibile in tre stili: un cappotto, un gilet e pantaloni. Le pieghe diagonali e le linee oblique creano un’illusione ottica che porta la sensazione di movimento alla stampa grafica.

UNFOLD presenta sovrapposizioni rettangolari che possono essere aperte o chiuse per un cambio di silhouette. Slacciando i bottoni a pressione, i pezzi sovrapposti si aprono in forme triangolari che interrompono la silhouette lineare: un design giocoso che può essere indossato in molti modi.

TRUSS è un cappotto che prende il nome dalla sua costruzione triangolare come quelle che si trovano in una struttura a traliccio. Realizzati in nylon riciclato a fibre corte per conferire al cappotto una consistenza morbida simile al cotone, i cordini regolabili inseriti all’interno delle cuciture non solo trasformano il cappotto ma ne esaltano ulteriormente la silhouette. La cinghia all’interno del cappotto può essere estratta in modo che il cappotto possa essere portato sulla spalla.

TRIANGULAR GRID è una serie di stampe che reinterpreta il lavoro dell’architetto e filosofo americano R. Buckminster Fuller: il suo approccio alla trasformazione e alla suddivisione di una sfera in triangoli. I triangoli nella stampa aumentano gradualmente di dimensioni, aggiungendo un tocco tridimensionale alla silhouette rotonda.

I capi THREE BY SIX sono composti da sei triangoli in una formazione esagonale. Il disegno crea un’apertura al centro di ogni esagono (per il passaggio del collo o del corpo), costruendo un orlo irregolare.