Andrea Folino – Director

Andrea Folino è uno dei registi di video musicali italiani più completi – opinione personale. Ha iniziato la carriera di regista veramente molto giovane, e la cosa non deve stupire considerando il fatto che è praticamente nato in mezzo alle telecamere, come potrete leggere più avanti. In questa intervista parliamo anche di equipaggiamento personale, dei registi che lo hanno ispirato, dei suoi inizi e di quello che avrebbe fatto se non fosse diventato regista.

Hai iniziato giovanissimo, e sei partito con il piede giusto sin da subito. Ci puoi raccontare come è iniziata questa tua avventura nel mondo video?

La mia avventura nel mondo video è nata intorno al 2009-2010 un po’ per caso un po’ perché sono nato in mezzo alle telecamere (mio padre è giornalista Rai). Un giorno mi scrisse Mauri (salmo) su msn per chiedermi se avevo una telecamera e se potevamo fare un video – con Maurizio ci conoscevamo già, ai tempi suonava nei to ed gein (band punk hardcore di olbia) e andavo sempre ai loro concerti al devil kiss (storico rock club nella nostra zona) a fare le foto.

Il video in questione fu rancho della luna. Telecamera mini dv di mio padre con fish eye ovviamente non compatibile con quella telecamera attaccato a scotch. Se non sbaglio fu il primo video targato Machete production, nata da lì a poco tempo.

Ricordi ancora con quale camera hai iniziato a produrre i tuoi primi progetti video?

Come detto nella risposta prima la primissima telecamera fu una Sony a cassette mini dv. Ho girato tutte le prime cose con salmo e machete e poi filmavo random insieme agli amici in giro per la città in skate/bmx.

Poco dopo, le cose con machete si facevano sempre più serie, insieme a Manuelito (hell raton) e Mirko De Angelis ho iniziato a maneggiare le reflex tipo Canon 5D.

Quali sono i lavori/progetti a cui sei più affezionato, quelli che meglio rappresentano il tuo modo di essere creativo?

Risposta difficile, tutti i miei primi video musicali quando li vedo avrei pagine di storia da raccontare.

Salmo – rancho della luna perché è stato l’inizio di tutto.

Linea 77 – ak77 con salmo – è stata una follia. Riprodurre Full Metal Jacket è un rischio pesante. Abbiamo ricostruito tutte le scenografie più fedeli possibili rispettando i colori, i costumi e la fotografia con Edo Bolli (dop) che ha fatto un lavoro impeccabile ricreando le stesse situazioni. Per non parlare dell’acting incredibile di tutti, i linea 77 si son fatti rasare i capelli, idoli totali.

Salmo – 1984 Girato insieme agli younuts – insieme ci siamo firmati AC/DC. Riprodurre tutti i set dei vecchi video di salmo è stato un bel flash. Ho l’insegna 1984 originale del video appesa nel mio studio.

Salmo – Aldo ritmo Questo perché è una cosa diversa da tutto quello che è stato fatto in Italia. Grazie ai miei fedeli compagni di merende Alessandro fele e Pietro daood è nato Aldo ritmo.

Il tuo equipaggiamento personale oggi. Che videocamera usi per i tuoi progetti personali, e quali sono le tue lenti preferite – sempre per i lavori personali?

Attualmente ho una blackmagic 6k, ma diciamo che ha la polvere sopra, per me è la migliore che c’è in giro adesso nella loro categoria. La utilizzo per poche cose personali, per tutto il resto c’è Arri Alexa :)

Chi ti ha ispirato e continua ad ispirarti, professionalmente parlando?

Le fonti di ispirazione sono tante. In primis le persone con cui lavoro che mi circondando con la quale mi confronto dal giorno uno. Ma rimanendo in tema “music video” ti cito un po’ di nomi:

Matt Alonzo, Romain Gavras, Colin Tilley, Valentin Petit, Quentin Deronzier. Questi sono i principali che negli ultimi 10 anni a parer mio hanno dato una marcia in più nei videoclip musicali.

Un consiglio per chi è agli inizi e magari non sa bene come muoversi, come e dove ‘imparare il mestiere’.

Ora credo sia molto più facile e intuitivo come/cosa fare grazie all’aiuto dei social – stanno nascendo un sacco di registi giovani bravissimi. Questo lavoro ti porta a essere occupato mentalmente 24h, difficile staccare il cervello. Quello che consiglio è osservare quello che fanno tutti e rimanere sempre aggiornato. Sperimentare ogni giorno con una telecamera e un computer e definire uno stile/personalità ben precisa che ad oggi è molto difficile trovare.

I sassolini nelle scarpe. Cosa non ti piace nell’ambiente in cui lavori, e cosa vorresti cambiare – se tu potessi farlo.

Ne ho parlato più volte con vari colleghi. C’è proprio un problema di fondo sulla credibilità di chi fa questo lavoro in Italia, sopratutto il regista di videoclip. Poco budget per i progetti e pochi riconoscimenti, dalle altre parti del mondo non funziona così. (Anche se non è tutto oro ciò che luccica). Tra il farlo male tanto per posizionarsi e il non farlo, conviene il non farlo. Ci si guadagna di più in tanti aspetti.

Quali sono i tuoi sogni professionalmente parlando, i progetti a cui stai pensando e che magari non hai ancora avuto modo di realizzare?

Personalmente mi sono allontanato dal mondo del videoclip musicali per dare spazio ad altri progetti. Come regista sono orientato attualmente e anche per il futuro molto di più sulla pubblicità – in particolare mi piace fare automotive e moda. Inoltre negli ultimi anni ho dedicato la maggior parte del mio tempo e forze a dare vita a Reef studios grazie anche al prezioso contributo artistico dei ragazzi (Pietro Daood,Alessandro Fele,Mike Manca,Andrea Bacciu,Alice) – stiamo combinando delle figate che vedrete presto. Lavorare a stretto contatto nell’ambiente CGI aiuta molto a capire anche dal punto di vista creativo del regista fin dove ci si può spingere. Nei miei lavori c’è sempre stata una grossa percentuale di effetti speciali e questa esperienza mi sta aiutando nella crescita.

Cosa avresti fatto se tu non fossi diventato un regista?

Non so, forse il pilota di aerei?

http://www.andreafolinodirector.com/

