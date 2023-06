La dieta che stimola le funzioni cognitive e migliora la memoria

Tutti noi vogliamo dare il meglio di noi stessi in tutti gli aspetti della vita. Ma la nostra attenzione si concentra più spesso sulla parte ‘fisica’ della nostra vita, mentre quella che spesso viene – colpevolmente – trascurata è la funzione cerebrale. Il nostro cervello è il centro di controllo del nostro corpo e tutto dipende dal nostro cervello, dal nostro umore alle nostre capacità intellettuali. È vero che si dice ‘mens sana in corpore sano’, ma non fatevi ingannare, perché forse ancora di più vale il contrario. Un corpo sano non può prescindere da un cervello attivo e perfettamente funzionante. La buona notizia è che possiamo migliorare le nostre funzioni cerebrali con la dieta, gli alimenti e gli integratori giusti. Ecco come fare.

I nutrienti che fanno bene alle nostre funzioni cerebrali:

Acidi grassi omega-3: essenziali per le funzioni cerebrali. Aiutano a costruire le membrane cellulari del cervello e a ridurre l’infiammazione. Gli alimenti ricchi di Omega-3 includono pesci grassi come il salmone e il tonno, semi di lino e noci.

Vitamine del gruppo B: contribuiscono a sostenere la funzione cerebrale e a ridurre l’infiammazione. Si trovano nei cereali integrali, nelle verdure a foglia verde e nei prodotti animali come carne e latticini.

Vitamina D: è importante per le funzioni cerebrali e la regolazione dell’umore. Si trova nei pesci grassi, nel tuorlo d’uovo e negli alimenti arricchiti come il latte e i cereali.

Antiossidanti: la vitamina C ed E aiutano a proteggere il cervello dai danni causati dai radicali liberi. Gli alimenti ricchi di antiossidanti sono i frutti di bosco, le noci e le verdure a foglia verde.

Integratori che fanno bene alle funzioni cerebrali:

Integratori di Omega-3. Se non assumete abbastanza Omega-3 con la dieta, prendete in considerazione l’assunzione di un integratore. Cercate integratori che contengano sia EPA che DHA, due tipi di Omega-3 particolarmente importanti per le funzioni cerebrali.

Integratori di vitamina D. Se non assumete abbastanza vitamina D dalla dieta o non passate abbastanza tempo al sole allora prendete in considerazione l’assunzione di un integratore. Cercate integratori che contengano vitamina D3, la forma più efficace di vitamina D.

Integratori vitaminici di complesso B. Se non si assumono abbastanza vitamine del gruppo B con la dieta, si può prendere in considerazione l’assunzione di un integratore del complesso B. Cercate integratori completi che contengano tutte le otto vitamine del gruppo B.

Alimenti e integratori dannosi per le funzioni cerebrali:

Zucchero. L’assunzione eccessiva di zuccheri può causare infiammazioni e danni alle cellule cerebrali.

Grassi trans. I grassi trans possono aumentare l’infiammazione e ridurre il flusso sanguigno al cervello.

Alcool. L’assunzione eccessiva di alcol può danneggiare le cellule cerebrali e causare problemi di memoria.

Suggerimenti per migliorare le funzioni cerebrali:

Seguire una dieta sana ed equilibrata: Una dieta ricca di alimenti integrali e di sostanze nutritive che favoriscono la funzione cerebrale può contribuire a migliorare le prestazioni cognitive e l’umore.

Fare regolarmente esercizio fisico. L’esercizio fisico aumenta l’afflusso di sangue al cervello e favorisce la crescita di nuove cellule cerebrali.

Dormire a sufficienza. Il sonno è essenziale per il funzionamento del cervello e il consolidamento della memoria.

Praticare attività che riducono lo stress. Lo stress cronico può danneggiare le cellule cerebrali e compromettere le funzioni cognitive. Praticare attività come la meditazione, lo yoga o la respirazione profonda può aiutare a ridurre lo stress e a migliorare le funzioni cerebrali.

